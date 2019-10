“Miggiano è fiera di avervi in fiera”, al via l’edizione 2019 di Expo 2000

È senza dubbio il riferimento al turismo la novità più importante dell’edizione 2019 della Fiera di Miggiano, con l’obiettivo che l’appuntamento possa rappresentare un modello di sviluppo anche per questo settore ritagliandosi, così, un ruolo fondamentale di promozione e comunicazione dell’intera area.

È già partito il conto alla rovescia per “Expo 2000”, uno degli appuntamenti più attesi e consolidati dell’autunno salentino che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre.

Nella giornata di oggi, presso la sala conferenze di “Palazzo Adorno”, l’incontro con la stampa per presentare la manifestazione.

“La volontà di modificare il paradigma del nome di questa manifestazione è dovuta alla forte determinazione dell’Amministrazione di ancorarsi al turismo quale settore e leva di sviluppo per tutto il territorio. Siamo assolutamente convinti che questo comparto possa rappresentare un viatico per la crescita e lo sviluppo integrale dell’intera area”, ha affermato il primo cittadino di Miggiano, Michele Sperti.

“Tra le tante novità dell’edizione 2019 – prosegue Sperti – c’è un educational tour che calza a pennello a pochi giorni dalla nostra elezione e immediatamente dopo la Delibera di modifica del paradigma. Un Avviso della Regione Puglia ci ha dato la possibilità di ospitare blogger e opinion leader che provengono dal Canada, dalla Francia, dall’Inghilterra e saranno con noi in questi giorni e racconteranno di noi e di Miggiano, nelle loro testate giornalistiche”.

L’obiettivo della tre giorni

“Expo 2000 è pronta ad accogliere i suoi visitatori in una veste quasi interamente rinnovata”, conclude il Sindaco. “Abbiamo puntato molto a un concetto più rigoroso di fiera, un concetto più alto; abbiamo settorializzato ulteriormente cercando di accorpare le specificità dei prodotti; si sono dislocate meglio le aree in modo da avere un itinerario più naturale, più fluido e anche più attrattivo; abbiamo cercato anche di rendere più coinvolgenti i settori così da conferire maggiore imponenza e creando atmosfere più suggestive e coinvolgenti. Come sempre, però, saranno i nostri visitatori a giudicarci e non mi resta che invitarli a partecipare numerosi con il nostro motto di benvenuto: ‘Miggiano è fiera di avervi in fiera’”.

“Come padrone di casa non potevo esimermi da essere qui presente oggi per la presentazione di questo importantissimo evento”, ha dichiarato il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva.

“Quella che si aprirà giovedì non è solo e soltanto la fiera di Miggiano, ma il punto di riferimento di tutte le eccellenze del territorio. Una manifestazione che tiene insieme la forza dei nostri prodotti – ha proseguito – e la bravura dei nostri artigiani. Quest’anno avrò l’onore di inaugurarla e fare una passeggiata tra gli stand, per incontrare coloro che investono con coraggio sul Salento”.

Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia.