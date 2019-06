​Aspettando Santa Domenica…Scorrano si prepara a diventare la ‘capitale mondiale delle luminarie’

Certo, ammirale le imponenti architetture di luce che, anno dopo anno, ammutoliscono i presenti è uno spettacolo ineguagliabile, che non può essere raccontato, ma vissuto dal vivo con il naso all’insù.

Altrettanto bello è vedere come cambia il volto di Scorrano, un piccolo comune di 7mila anime che si prepara ad ospitare tra le sue piazze e strade migliaia di visitatori, 600mila quelli che hanno reso le passate edizioni un successo.

Tutto il paese è in fermento per la tradizionale festa in onore di Santa Domenica, per organizzare cinque giorni (dal 5 al 9 Luglio) di celebrazioni in cui si mescolano fede religiosa e devozione, accensioni musicali e spettacoli pirotecnici, musica e buon cibo.

Nella «Capitale mondiale delle luminarie» si lavora giorno e notte per curare anche il più piccolo dettaglio che renda speciale la “madre” di tutte le feste patronali d’Italia. E così, passo dopo passo, si sta mettendo in piedi l’evento forse più atteso dell’estate salentina che ha raggiunto ormai una risonanza internazionale.

Come da tradizione, è cominciato da qualche giorno l’allestimento delle maestose e sfavillanti architetture di luce che ogni anno regalano suggestioni diverse e grandi emozioni a migliaia di visitatori e turisti. 4milioni di luci che si accenderanno a ritmo di musica.

Se le cosiddette “parazioni” che illumineranno piazze, strade e vicoli sono ormai una caratteristica distintiva di Scorrano, lo spettacolo delle accensioni musicali quest’anno riserverà molte sorprese.

Le tre storiche ditte salentine come MarianoLight, Mariano Luminarie e De Cagna Luminarie, regaleranno uno uno spettacolo emozionante.

Mariano Light: “ritorno alla tradizione”

Promette che sarà un vero e proprio tuffo nel passato, Lucio Mariano, patron della storica ditta, che per Santa Domenica sta organizzando uno spettacolo dal titolo “Senza la banda non c’è festa“. Un ritorno alle antiche tradizioni, un tributo a quel ‘gruppo di musicisti’ che da tempo immemore anima le manifestazioni civili, appassiona i presenti che in passato erano chiamati a criticare o applaudire ogni esibizione, in una sorta di tifo ai piedi della “Cassarmonica”. La musica da camera darà il ritmo allo scintillio delle milioni di luci che accenderanno le parazioni. Una dedica speciale anche al rosone di Santa Croce a Lecce.



Luci effetto pastello per De Cagna

Ambizioso il progetto, ma non impossibile se a realizzarlo è De Cagna che a Scorrano lancerà le lampade a 8 led, rispetto alle tradizionali a 3 Led. 152mile illumineranno quattro torri di 26 metri, posizionate secondo i quattro punti cardinali e collegate da porticati ad una cupola che riserva la sorpresa più grande: per la prima volta nella storia delle luminarie le luci saranno color pastello.

“Insieme si può” è il tema scelto affascinare i visitatori, salentini e non. Un incontro tra religioni, Cristianesimo e Islam, che si fondono in un’unica struttura. Nonostante siano rappresentate da espressioni architettoniche diverse, ognuna con il suo stile, ciò che simboleggiano è comune: terra e cielo. “Apparteniamo alla stessa terra, ma quando guardiamo su vediamo tutti lo stesso cielo. Qualunque sia il luogo in cui ci troviamo, da qualsiasi punto della terra si parta (Nord, Sud, Est e Ovest) andiamo tutti nella stessa direzione, insieme verso il centro, verso la volta celeste per elevarci ad una forma di esistenza più divina”, spiegano. Chi si ritroverà al centro della cupola avrà la sensazione di essere sotto un cielo di stelle.

Grandi novità anche in casa Mariano Luminarie che a breve ci comunicherà il suo progetto nel dettaglio.