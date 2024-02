Apis Day, al Parco di Rauccio una domenica dedicata alla Natura

Apis Puglia, Comune di Lecce e il Parco regionale Bosco e Paludi di Rauccio organizzano per domenica 4 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 Apis Day, un evento dedicato alle api e alla loro salvaguardia, fondamentale per l’equilibrio ambientale.

«Siamo felici di sostenere le attività di Apis Puglia nel parco di Rauccio, un luogo di incontro, socialità e natura sempre aperto e fruibile dalla cittadinanza – dichiara l’assessora alle Politiche Urbanistiche e Marina Rita Miglietta – invito i cittadini a partecipare all’iniziativa e a sostenere il bioparco, che sarà un prezioso centro di incontro ed educazione ambientale per tutti».

Nel corso di Apis Day saranno presentati i corsi di formazione e i progetti che Apis svilupperà durante l’anno tra cui “Le Api…Una Grande Famiglia”, finanziato nell’ambito di Puglia Capitale Sociale 3.0.

L’evento sarà l’occasione per raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione del bioparco apistico (per saperne di più vai su https://buonacausa.org/cause/restituiamo).

Si svolgeranno, inoltre, numerose attività per bambini, ragazzi e adulti dedicate alla conoscenza e all’educazione ambientale sul mondo di apis mellifera e degli insetti impollinatori. Grazie alla collaborazione con Wwf Salento, le attività saranno ospitate all’interno della masseria di Rauccio.

Apis Puglia è una comunità che comprende 140 apicoltori, in rete con altre realtà del settore a livello locale, regionale e nazionale. Si occupa di diffondere i principi della apicoltura biosostenibile mettendo in secondo piano la raccolta del miele e dei prodotti dell’alveare per valorizzare l’apporto ecologico di apis mellifera, sentinella insostituibile della biodiversità e degli equilibri degli ecosistemi.