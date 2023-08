Cala il sipario su  Birra e Sound Colors, una 17esima edizione da record

Cala il sipario sulla 17esima edizione di Birra e Sound Colors, il festival internazionale della birra e dell’arte birraia di Leverano .

Se nell’ultima edizione, quella del 2022, si erano raggiunte circa 200mila presenze, quest’anno quei numeri sono stati bissati con un crescendo oltre ogni previsione a partire dalla quarta serata in poi grazie all’offerta musicale, birraia, gastronomica e all’affetto di un pubblico sempre più numeroso.

La rassegna, organizzata dall’imprenditore Maurizio Zecca e dalla sua grande famiglia, privata e professionale, è entra di diritto nel calendario di eventi turistici regionali e provinciali attrattori di presenze e in grado di esportare il nome di Leverano e del Salento anche fuori dai confini locali, grazie alla collaborazione con le istituzioni preposte.

Riscontrata la presenza di turisti in arrivo nel Salento proprio in concomitanza del festival, che ha ormai eco nazionale.

Birra e Sound 2022 in pillole, le ragioni del successo

Le ragioni del successo sono tante. “Partiamo dal fatto che la macchina organizzativa sia collaudata, dopo tanti anni – spiega Zecca -, e composta da persone che rappresentano una vera e propria famiglia. Professionalità importanti, tutte nella stessa maniera impegnate a fare in modo che ogni anno la festa cresca, migliori, funzioni. Attorno all’universo birraio, che rimane fulcro dell’evento, ruotano diversi fattori: inclusione, condivisione arte, musica, gastronomia italiana, imprenditoria, artigianalità che raccontano il territorio e le sue eccellenze. Per questo l’edizione 2023 ha avuto come tema Colors, un tributo alle tessere di un mosaico multicolore che di fatto è inno alla vita”.

Una rassegna sicura, in cui ci si diverte e si fa festa ma in maniera consapevole. Importante il ruolo svolto alle forze dell’ordine a tutti i livelli, da polizia locale, sicurezza privata, croce rossa, protezione civile. Una rassegna green, in cui l’attenzione all’ambiente, alla pulizia, alla raccolta differenziata è stata testimoniata, ogni giorno, da un servizio celere, costante, attento.

E poi l’offerta artistica: due palchi, due concerti gratuiti ogni sera, musicisti, artisti e ospiti d’eccezione, sotto la direzione artistica di Gianluca Ziza e con l’animazione dello staff di Ciccio Riccio.

Oltre 200 birre in degustazione con un angolo dedicato ai prodotti 100% italiani a filiera agricola corta.

Cala il sipario sì, ma si lavora senza sosta dalla scorsa notte per smontare pagode, tende, palchi, luminarie e tirare a lucido l’area mercatale.

E da domani, si lavora all’edizione 2024, quella della maggiore età, la numero 18!