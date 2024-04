A Galatone partiti i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso

Tutto pronto a Galatone, dove, tra meno di un mese ritornano i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, nel corso dell’evento andranno in scena le solenni celebrazioni con la benedizione della reliquia del legno della croce, la processione, le luminarie, la banda, il canto, le baracche, i fuochi d’artificio, insomma “Lu Panieri”.

Il Comitato Festa, presieduto da Luigi Greco, anche in questa edizione 2024 ha lavorato in sinergia con il Rettore don Agostino Lezzi e il Sindaco Flavio Filoni per donare alla città festeggiamenti religiosi e civili, cercando di rispondere appieno alle aspettative dei cittadini di Galatone e di tutti i fedeli.

Una festa lunga quattro giorni, tra le più significative della provincia di Lecce, che coinvolge tutta la città e attira molti visitatori e turisti. La festa conserva ancora oggi tutte le sue tradizioni più significative in cui si può notare la fede e la devozione dei fedeli che partecipano per tutto il mese di aprile ai “responsori” (tisponsi, in dialetto) e il 2 maggio alla “Solenne Ora dei Miracoli” con l’esposizione della reliquia con il Sacro Legno della Croce. Un tesoro di fede e di devozione. Un vero e proprio momento di forte preghiera al SS. Crocifisso della Pietà che per Galatone ha avuto sempre, e continua ad avere, una particolare predilezione.

Il programma

Per il programma civile spazio a tutti gli elementi fondamentali per caratterizzare al meglio i festeggiamenti. Le grandiose luminarie

L’atmosfera unica delle feste pugliesi è definita soprattutto dai concerti bandistici per le vie della città e nella tradizionale Cassa Armonica che sarà, come da tradizione, in Piazza Costadura: il 2 maggio con il Concerto bandistico Città di Aradeo diretto dal Maestro Giada Chezzi e il Concerto bandistico municipale Città di Taviano diretto dal Maestro Daniele De Pascali; il 3 maggio con il Gran concerto bandistico Città di Francavilla Fontana diretto dal Ermir Krantja e il Gran concerto bandistico Città di Bracigliano diretto da Carmine Santaniello; infine, il 4 maggio con il Gran concerto bandistico Città di Conversano diretto dal Maestro Susanna Pescetti.

Il 1° maggio, dopo la benedizione della città sul sagrato del Santuario, in Piazza Costadura i festeggiamenti civili iniziano con Zigo & i Carosello, un varietà di musica da ballare e cantare.

Attesissimo il 4 maggio, alle ore 21 in piazza Sebastiano, il concerto del celebre del cantante e showman Paolo Belli, con la Big Band. Insieme da oltre un decennio, hanno portato sul palco il loro sound inconfondibile, fatto di swing, ritmi latini e rithm and blues. La stessa piazza ospiterà il 3 maggio, sempre alle 21, “Io, te e Puccia”, la band salentina ripropone in chiave contemporanea, quasi “punk- folk”, i grandi classici della canzone salentina e non, passando dal grande Bruno Petrachi, al tango di piazza, dal poliedrico Renzo Arbore al suo maestro Pino Zimba, fino agli stornelli popolari.

In entrambe le serate sempre Piazza San Sebastiano ospiterà la seconda edizione del “Salento Food Festival” con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici del Salento, della Puglia e non solo: saranno presenti i migliori espositori enogastronomici con i profumi inebrianti ed i gusti incredibili delle pietanze tipiche e tradizionali, corredate dal buon vino e dalla ottima birra artigianale locale.

Non da meno è da considerare la lotteria “ti lu panieri” 2024 che vede per i fortunati vincitori la vincita di una crociera Msc per due persone come primo premio, per il secondo premio una TV da 50” Samsung e un Tablet Samsung come terzo premio. Estrazione il 4 maggio in Piazza San Sebastiano.