Da Scorrano a Bologna per ‘accendere’ il Natale, le luminarie colorano il Fico Eataly World

Scorrano ha ‘conquistato’ ogni angolo del mondo con le sue ‘parazioni’, quelle imponenti architetture luminose realizzate a mano dagli artigiani salentini, capaci di incantare migliaia di visitatori, ovunque siano allestite. Non a caso, la cittadina è nota come capitale mondiale delle luminarie. E in tutto il mondo ‘spuntano’ nelle occasioni speciali, soprattutto a Natale. Sarà così anche a Bologna, dove le famose ‘decorazioni’ coloreranno il Parco del cibo più grande del mondo.

Dal 9 novembre, alle 18.00, Fico Eataly World si vestirà di quella ‘magia’ tutta salentina dando vita a un simbolico “gemellaggio di luci”. Le luminarie accenderanno tutto il Parco. Tre i grandi alberi di Natale addobbati (di sette metri di altezza e sei di diametro), saranno una vera e propria attrazione per i visitatori che potranno rivivere le stesse emozioni provate ogni volta che queste strutture ‘sfiorano’ il cielo e si illuminano, come durante la Festa in onore di Santa Domenica.

Non solo. 30mila led multicolori più altre luci 45mila microluci copriranno i chioschi, decoreranno la pista ciclabile, i suoi alberi bianchi e il Teatro Arena, disegnando suggestive installazioni luminose, dal quadrifoglio al diamante fino alla racchetta, rombi e quadrati coloratissimi.

Le luminarie allestite a Fico, composte da numerosissimi led di ultima generazione e progettate ad hoc solo per questo evento, saranno sorrette da strutture uniche create da progettisti e artigiani di De Cagna con un lavoro certosino e complesso, come quello della creazione di un mosaico.

«Il nostro lavoro è il risultato del connubio tra l’amore per le tradizioni della nostra terra, Lecce e la Puglia, e la maestria di artigiani e professionisti che, da tre generazioni, riescono a portare le nostre luminarie in tutta Italia e nel mondo, adattandole a spazi nuovi e a culture molto diverse da quella in cui sono nate», ha affermato Giuseppe De Cagna.

«Allestire a Fico le nostre luminare, progettandole ad hoc, è stato un lavoro entusiasmante, creativo e di squadra con tutto il team del Parco. Dal sopralluogo al montaggio dei primi pali in legno, fino a quello della struttura che è stata poi coperta dalle moltissime luci a led: dopo tutti i controlli di struttura ed elettrici, quando le nostre opere si accendono riescono davvero a portare l’anima della Puglia fuori dai suoi confini. La magia che emanano ripaga abbondantemente di ogni fatica per allestirle», ha concluso l’amministratore delegato.

Fino a quando è possibile ammirarle

Al momento magico dell’accensione prenderanno parte il vicesindaco di Bologna Marilena Pillati, insieme al sindaco di Scorrano Guido Nicola Stefanelli e il vicesindaco Carmelo Presicce, l’amministratore delegato di Fico Tiziana Primori e Giuseppe De Cagna, amministratore delegato dell’omonima azienda che da oltre 80 anni realizza queste celebri ‘architetture’. Subito dopo, alle 19.00, il Teatro Arena sarà il palcoscenico dall’esibizione del coro Jubilation Gospel Choir.

Le luci di Scorrano illumineranno il parco fino all’11 gennaio 2020. L’iniziativa fa parte della rassegna “Comuni in festa”, che ha portato a Fico i prodotti e le tradizioni di oltre 100 municipi e territori italiani. Il Comune della cittadina salentina, infatti, il 9 e 10 novembre sarà presente in Piazza Eataly World con le proprie eccellenze del territorio.