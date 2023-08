Notte della Taranta, predisposti il piano traffico e le aree parcheggio

Tutto pronto per il Concertone finale di Melpignano diretto dal maestro concertatore Fiorella Mannoia. Come sempre la macchina organizzativa lavora a pieno ritmo per garantire sicurezza e servizi utili agli utenti che parteciperanno alla 26ma edizione de La Notte della Taranta. 1173 persone tra tecnici, servizi produzione, sicurezza, facchinaggio, pulizie, palco, camerini, sartoria, trucco e parrucco, comunicazione, personale interno, viabilità sono al lavoro per assicurare che l’imponente evento si svolga in piena sicurezza.

Piano viabilità

Predisposto il piano viabilità: i pullman che raggiungeranno la cittadina grica, dovranno necessariamente accedere a Melpignano in direzione Sud entrando sulla statale 16 (nei pressi della zona industriale). Per evitare code o ingorghi sulla ss 16 i veicoli che arriveranno a Melpignano non si immetteranno direttamente nelle aree parcheggio ma faranno un breve percorso su una bretella della zona industriale.

Poiché l’unico accesso consentito è quello Sud, i pullman che arriveranno da Lecce in prossimità dello svincolo di Cursi dovranno effettuare una sorta di inversione di marcia per rientrare sulla statale 16. Il parcheggio per persone con disabilità è stato individuato in un’area dedicata: via Salento e alcune vie limitrofe in prossimità del palco del Concertone. L’area camper è stata collocata nei pressi del campo sportivo. Si accede attraverso la zona industriale. L’interdizione al traffico veicolare è prevista dalle ore 16 del 25 agosto. Chi arriva dalla SS16 dovrà utilizzare i parcheggi predisposti nella zona industriale per giungere all’area spettacolo solo attraverso via Salento e via dell’Annunziata.

I parcheggi

Parkforfun.com S.r.l., startup innovativa leader nazionale nel settore della mobilità e logistica di mass events, attiva sul campo dal 2017, in occasione del Concertone “La Notte della Taranta” ha adibito un parcheggio ad hoc nelle zone limitrofe dell’evento. Il parcheggio è facilmente prenotabile sul sito. L’apertura del parcheggio è prevista per le ore 14:00 e il suo accesso è consentito da tre varchi. Di seguito le informazioni utili per una corretta viabilità e per limitare quanto possibile il traffico.

– Varco SUD (apertura ore 14:00, chiusura ore 01:00). Accesso al varco: Statale 16 Adriatica – uscita zona industriale presso Autosat – Varco NORD (apertura ore 14:00, chiusura ore 20:00). Accesso al varco: Statale 16 Adriatica – uscita Melpignano zona industriale – Varco OVEST (apertura ore 14:00, chiusura ore 23:00). Accesso al varco: Tangenziale Maglie.

L’accesso dei mezzi pesanti (camper, caravan, bus, minibus) è consentito esclusivamente dal Varco Sud.

Non sarà permesso l’accesso ai veicoli con rimorchio.

Si raccomanda fortemente di arrivare alle aree parcheggio con largo anticipo preferibilmente entro le ore 18:30.

La macchina organizzativa, attivatasi già molti mesi fa, ha previsto, per l’occasione, anche la presenza di persone con disabilità cui è stato destinato uno spazio ad hoc. Questo grazie alla partnership con “L’Integrazione”, cooperativa per i servizi ai disabili, guidata da Veronica Calamo. Alla cooperativa, si deve la creazione del marchio AbilFesta, primo marchio nazionale di accessibilità agli eventi, nato grazie all’esperienza e all’intuizione degli operatori coordinati dalla presidente Calamo per supportare gli organizzatori degli eventi a delineare alcune linee guida finalizzate a rendere accessibile un evento, per consentire alla persona con disabilità di muoversi in autonomia dalle proprie famiglie e, in caso di bisogno, di essere supportato da un accompagnatore qualificato. Al “concertone”, dunque, sarà possibile partecipare supportati da figure professionali qualificate che si prenderanno cura di accompagnare le persone con disabilità direttamente nel posto a loro assegnato: Operatori Socio Sanitari, educatori, psicologa.

I servizi di Abil Festa saranno a La Notte della Taranta saranno: Parcheggi riservati; Operatore presente nell’area concerto; Info Point e accoglienza ; Bagni accessibili ; Servizio di noleggio gratuito di sedie a rotelle; Assistenza da parte degli operatori durante l’evento.