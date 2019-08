“Saremo Felici”, il festival amatoriale che riempe Minervino di musica

Il Salento mostra il suo volto più bello durante l’estate, quando strade e piazze, spiagge e locali si animano grazie agli eventi che hanno reso questa terra un palcoscenico a cielo aperto. Tra gli appuntamenti estivi da segnare in rosso sull’agenda c’è, senza dubbio, “Saremo Felici”, un festival canoro amatoriale organizzato dall’omonima associazione culturale che andrà in scena lunedì 19 e martedì 20 agosto, a Minervino di Lecce.

La bellissima chiesa di sant’Antonio (tra l’altro fresca di restauro che ha permesso di riportare alla luce il suo antico e “colorato” splendore) farà da sfondo a due serate speciali, dove la musica sarà la protagonista indiscussa, grazie all’impeccabile direzione artistica di Gigi Monteforte, affiancato dal blogger Davide Tommasi.

Artisti amatoriali sul palco

Toccherà alle voci che vorranno mettersi in gioco far emozionare il pubblico presente con le canzoni più belle di Lucio Battisti, uno dei geni della musica italiana. La prima serata (quella del 19 agosto) sarà dedicata all’indimenticato interprete di Il mio canto libero, Non è Francesca, la Collina dei Ciliegi, i giardini di Marzo e La canzone del sole. È sulle note di questi intramontabili successi che i protagonisti si esibiranno sul palco allestito all’ombra della Chiesa. Dopo il momento amarcord, la seconda serata, quella del 20 agosto, sarà un tributo a tutta musica con i brani scelti dai concorrenti.

Non solo canzoni, vecchie e nuove. L’appuntamento a Minervino di Lecce, sarà una “scanzonata” «festa tra amici», organizzata in modo impeccabile, come un grande evento da non perdere. Le prove continuano, i protagonisti si stanno preparando al meglio per affrontare il palco, come se fossero dei grandi artisti.

Musica, divertimento e non solo. Saranno assegnati anche dei premi a personaggi che si sono distinti per l’impegno, la professionalità e la passione.

Non resta che schiarire la voce e partecipare alle due serate, in programma il 19 e 20 agosto 2019 a Minervino di Lecce.