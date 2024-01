“Winter Taranta”, a Galatina una concerto speciale dell’Orchestra Popolare

Doveva svolgersi domenica 7 gennaio, il giorno successivo all’Epifania, ma ha causa del maltempo, l’evento era stato rimandato.

Ancora poche ore e questa sera, sabato 13 gennaio, 7 gennaio, alle ore 20.00, in piazza Dante Alighieri, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta protagonista del live speciale: due ore di puro spettacolo in un viaggio sonoro e danzante che farà vivere al pubblico l’atmosfera magica del Concertone con la musica tradizionale che si fonde con le sonorità della Taranta contemporanea.

I tamburelli della festa sono pronti ad invadere la piazza della movida nella città di San Paolo delle Tarante, a ritmo di pizzica.

Sul palco saliranno i celebri cantanti dell’Orchestra Popolare Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga, Salvatore Cavallo Galeanda, Enza Pagliara, Stefania Morciano, Consuelo Alfieri e i musicisti Attilio Turrisi – chitarra battente, Giuseppe Astore – violino, Roberto Gemma – fisarmonica, Nico Berardi – fiati, Leonardo Cordella – organetto, Antonio Marra – batteria, Alessandro Monteduro – percussioni, Valerio Combass Bruno – basso, Gianluca Longo – mandola, Peppo Grassi – mandolino e i tamburellisti Roberto e Alessandro Chiga, Gioele Nuzzo, Carlo De Pascali. Danzeranno Serena Pellegrino, Mihaela Coluccia, Cristina Frassanito, Fabrizio Nigro, Andrea Caracuta e Marco Martano.

Un nuovo progetto della Fondazione La Notte della Taranta per la promozione della cultura popolare attraverso la bellezza dei luoghi in collaborazione con il Comune di Galatina, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. Obiettivo: valorizzare il turismo culturale nella stagione invernale con una campagna di promozione che mette in risalto le bellezze del patrimonio artistico e ambientale.

Line up esplosiva con le iconiche ballate dell’Orchestra Popolare: il concerto si apre con Taranta di Lizzano e ancora Fiori di tutti i fiori, Pizzica di Aradeo, Ndo Ndo, Pizzica di Copertino, Fimmene fimmene, 100 anni sale, Teresina, Fuecu, Cardileddha, Su picculina, Taranta di San Michele, Pizzica di Galatone, Lule Lule, Pizzica di Torchiarolo, Pizzica di San Vito, Aria Caddhipulina, Pizzica di Stifani e Calinitta.

“Rinnoviamo l’appuntamento di gennaio nella città di Galatina dopo il successo dello scorso anno – spiega Massimo Manera presidente della Fondazione La Notte della Taranta. Una maggiore consapevolezza delle proprie radici e delle potenzialità del proprio territorio è una delle condizioni per rendere la propria realtà attrattiva e ospitale, apprezzata e aperta anche nella stagione invernale”.