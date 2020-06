La Notte della Taranta si farà, ma le tappe e il concertone finale saranno a numero chiuso

La Notte della Taranta si farà. La musica tradizionale salentina tornerà a pizzicare 1000 persone che animeranno le piazza dei Comuni scelti come tappa del festival itinerante. Tutte «a distanza di sicurezza» per evitare ‘assembramenti’ pericolosi, rispettando così le regole imposte per gli spettacoli dal vivo. Numero ristretto e limitato anche per il tradizionale Concertone finale, all’ombra del Convento degli Agostiniani, a Melendugno. Sarà difficile immaginare gli artisti sul palco senza la folla che balla seguendo il ritmo dei canzoni popolari, che urla i brani in dialetto e suona i tamburelli, ma il live sarà trasmesso su Rai2 e in streaming. Non si tratta solo di voci.