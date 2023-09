Pignata take away…all’Aranceto Sociale i legumi della tradizione salentina

Nello spazio magico dei giardini di Via Merine dove il tempo sembra si sia fermato, l’Aranceto Sociale prosegue nelle sue sperimentazioni enogastronomiche per tenere insieme i sapori e i profumi della cucina della tradizione salentina con le moderne modalità di consumo. A partire da domenica 17 settembre, e con cadenza settimanale per tutta la durata dell’autunno, è la volta della pignata di legumi che potranno essere consumati sia negli spazi dell’aranceto che comodamente a casa, in famiglia, attraverso la formula del take away che consentirà a tutti, attraverso comode vaschette di asporto, di degustare ceci, fave, piselli e fagioli cucinati alla pignata.

Inutile negarlo, i legumi cotti alla pignata hanno tutt’altro sapore. Del resto all’Aranceto Sociale fanno così: dopo aver cotto all’alba pane, pizzi, piascialette e pucce nel forno di pietra alimentato dal legno d’ulivo si utilizza quella brace preziosa per cucinare i ceci, le fave, i piselli e i fagioli prodotti nell’azienda agricola di famiglia.

Andrea, Elisa, zia Rita, zia Viola, zia Rosa e tutto lo staff riempiono di legumi biologici una batteria di questi scrigni in terracotta, aggiungendo acqua tutte le volte che si consuma nella cottura per varie ore, fino a quando non si raggiunge il giusto sapore. I legumi sono un piatto completo, altro che cucina povera…sono nutrienti, ricchi di proteine e di ferro, privi di grassi saturi. E poi sono buoni! Basta aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva e qualche crostino…Parafrasando un proverbio salentino potremmo dire che le bontà della pignata le conoscono non soltanto i cucchiai che le rimestano ma tutti coloro che le assaggiano.

Chi vuole trascorrere una domenica diversa dal solito, anziché portarli via può restare a consumarli nel giardino dell’Aranceto Sociale, abbinando la degustazione delle mozzarelline che il casaro preparerà davanti a voi con le birre artigianali salentine più stuzzicanti. Non mancherà il pane della casa, appena cotto al forno e la frutta di stagione raccolta dagli alberi in giornata.

Basterà prenotare al 389.8997927.

Gli spazi dell’Aranceto Sociale si trovano alle spalle del chioschetto di verdura biologica e frutta ‘La Bontà del Contadino’, all’incrocio tra Via Merine e Via Catanzaro, dove sarà possibile fare rifornimento per le esigenze familiari della settimana. Un modo semplice, familiare potremmo dire, per non perdere il gusto dei sapori di un tempo senza rinunciare a rimanere connessi con la modernità, guardando sempre al benessere della salute e del portafogli.

Dopo i successi estivi della piscialetta squagghiata, del crostone con provola e salame di tonno o ricciola, delle bruschette con melanzane della Zia Rita in bella presenza nella mistery box, è la volta di passare ad una cucina più adeguata alle esigenze di stagione. I legumi salentini sono il top per chi vuole assaporare qualcosa di diverso senza perdere il feeling con la tradizione.