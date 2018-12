Un granello partito dal Canada, a Scorrano il presepe di sabbia incanta i visitatori

Il presepe di sabbia ospitato nel chiostro del Convento degli Agostiniani, uno dei monumenti più antichi di Scorrano, lascia senza parole. L’imponenza delle sculture in cui i richiami alla nostra terra e al barocco si mescolano con i temi classici della rappresentazione della natività, ammutolisce lo spettatore e rende la città, conosciuta in tutto il mondo per le sue luminarie, unica. Ancora una volta.

L’opera d’arte, cesellata con pazienza da tre artisti di fama internazionale – Marielle Heessels, Mac David e il romagnolo Leonardo Ugolini – è l’unica in tutto il Sud Italia. Le altre due sono state realizzate a Jesolo e a Roma, in Vaticano.

Un granello di Sabbia ha unito il Canada al Salento

Realizzarla non è stato facile, ma l’associazione “Promuovi Scorrano” che l’ha fortemente voluta (e realizzata con il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia) per valorizzare il Comune e arricchire l’offerta ‘natalizia’ ha avuto l’intuizione giusta. Lo spunto è arrivato da un socio, Bruno Giannotta, per cinquant’anni trapiantato in Canada dove ha coltivato la passione per le sculture di sabbia. Quando è tornato a casa, nella sua Scorrano, ha raccontato l’esperienza ai suoi amici di sempre che l’hanno subito sposata.

Il resto lo raccontano i numeri: i più di mille quintali di tufo provenienti da una cava di Acquarica del Capo hanno rappresentato il primo scoglio da superare. Quando Lucas Bruggemann ha realizzato la base, una sorta di ‘piramide’ che avrebbe dato vita alle sculture, i tre artisti si sono trovati davanti ad un blocco difficilissimo da lavorare. «Sembrava cemento armato» hanno raccontato durante la conferenza stampa voluta per raccontare il back-stage.

Loro che hanno girato il mondo, che hanno dato vita ad altre opere, hanno dovuto sfidare se stessi, utilizzare strumenti che mai avrebbero pensato di adoperare: picconi, seghe e anche un martello pneumatico.

Eppure il colore ricorda quello della sabbia, della pietra leccese.

Le sculture

Marielle Heessels, famosa anche per le sue sculture in ghiaccio, ha dato vita alla Natività. Mac David si è concentrato sui re magi che seguono una grande stella cometa barocca. «Due arrivano sui cammelli, uno in cavallo», svelano. Ugolini ha riprodotto alcuni luoghi simbolo di Scorrano nel suo villaggio di Betlemme che ora ha quel tocco di salentino che lo rende più affascinante.

Tutti, nessuno escluso, sono entusiasti non solo delle opere realizzate, ma dell’ambiente che hanno trovato durante questi mesi di duro lavoro, in tutti i sensi.

L’augurio è che sia solo l’inizio.