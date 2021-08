Al mare con il cane: quali sono le dog beach del Salento, cosa portare e come organizzarsi

Molto spesso quando si parte per le vacanze estive, a rimanere a casa, affidato a qualche parente o nel piú triste dei casi abbandonato al proprio destino, sono i cani, gli amici a quattro zampe che tanto ci fa compagnia durante il periodo invernale. Se la destinazione è il mare sono sempre di piú, oggi, le dog beach che offrono servizi specifici per chi viaggia con il proprio animale domestico. Per chi decide di trascorrere una giornata sulla sabbia con “Fido”, però, è importante organizzarsi in modo efficiente per rendere l’esperienza il più piacevole possibile, per noi e per lui.

La vita da spiaggia non è l’ideale per i cani, si sa, ma con le opportune precauzioni è possibile portarli con noi sulla battigia: basta sapere cosa fare e cosa portare con sé, per poter restare tutto il giorno al mare con questi piccoli amici.

Consigli per godersi il mare con il cane

Fondamentali acqua fresca e cibo leggero, per idratare e mantenere in forze il cucciolo, basta qualche crocchetta o gli snack, purché siano leggeri e non lo appesantiscano.

Protezione dal sole con una crema per animali, per mettere al sicuro la cute delicata, specialmente per chi ha il pelo corto o dai colori chiari. Un ombrellone o una tendina sono utili per creare zone d’ombra e tutelare la loro salute.

Rinfrescarli con docce o bagni in mare, ed evitare di accumulare calore: serve anche fornirgli un telo su cui sostare per non scottarsi le zampe.

Tenerlo sott’occhio quando gioca in mare, anche per gli altri, per non essere graffiati dalle unghie o travolti dagli schizzi quando si scrolla uscito dall’acqua.

Pulizia dopo il bagnetto, per togliere la salsedine spesso irritante: sciacquarli con acqua corrente ed eliminare i residui di sabbia da pelo, polpastrelli, pieghe della pelle e muso. Importante l’asciugatura, inoltre, con particolare attenzione a pelo ed orecchie pulite, per scongiurare il rischio di infezioni.

I giochi per trascorrere il tempo

Per fare divertire i cuccioli in spiaggia è possibile portare con sé i giochi che amano di più, oppure dotarsi di palline e frisbee appositamente pensati per questi momenti. Ossi, premi e distrazioni varie potrebbero servire per richiamare la sua attenzione quando viene attirato da altri suoni o bagnanti che lo incuriosiscono o lo fanno agitare.

Il kit di pulizia

Per una pacifica convivenza con i vicini di ombrellone, nonché per basilare senso civico, è d’obbligo portare con sé paletta e sacchetti per raccogliere eventuali escrementi, poiché assolutamente vietato lasciare i bisogni sul bagnasciuga.

Guinzaglio, pettorina e museruola

Quando ci si muove sulla spiaggia va tenuto al guinzaglio e vicino, per evitare di infastidire o spaventare gli altri. La legge prevede anche l’uso della museruola da tenere a portata di mano e usare in situazioni di rischio, oppure quando esplicitamente richiesto da un’autorità.

Sempre per la tutela del proprio amico a quattro zampe è bene portare con sé anche i documenti sanitari e fare una lista dei più vicini veterinari o centri di cura, nel caso si presentasse l’emergenza.

Spiagge per cani: le dog beach nel Salento

Le migliori spiagge per cani nel Salento, dog beach libere e attrezzate pet friendly, che accettano animali e in cui sono ammessi, cani, gatti e altri amici a quattro zampe sono:

Lido Coiba – San Foca; spiaggia attrezzata e a disposizione con lettini, ombrelloni, docce e servizi igienici, spazio ristoro e bagnini esperti. Situato nel tratto di strada tra Roca e San Foca, a circa 2km da entrambe le località balneari

Lido Eden Salento Agri Beach – Pescoluse, marina di Salve; il primo agri-beach d’Italia e unico stabilimento balneare sulla costa Ionica ad accettare gli amici a quattro zampe. Doccino, secchiello per l’acqua, croccantini, area sgambatoio, sacchetti igienici, area gioco, specchio d’acqua per fare il bagno, educatore cinofilo e veterinario sempre a disposizione

Stabilimento SoleLuna Lido Bau Beach– Marina di San Cataldo; Spiaggia con area riservata ed attrezzata con “Bau Doccia” e possibilità di fare il bagno. Accesso ad area riservata al ristorante, ciotola d’acqua, centro per trattamento estetico e servizio veterinario

Per le spiagge libere, invece, assicurandosi sempre di portare l’animale nel rispetto delle normative previste e con le dovute precauzioni per tenerlo sotto controllo, ci sono: