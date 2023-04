​’Il paese più piccolo con la festa più grande’. Diso pronta a omaggiare i ‘Santi nosci’ Filippo e Giacomo

A Diso i preparativi per la festa dedicata ai Santi Filippo e Giacomo durano un anno. Il comune dell’entroterra salentino da oltre un secolo mette in scena un evento civile e religioso in cui sacro e profano, devozione e spettacolo, preghiera e musica si abbracciano per rinsaldare il legame tra la cittadina e i suoi Protettori. Cento e più anni sono passati, ma la venerazione della comunità per “li santi nosci” è rimasta intatta e si potrà respirare, come tradizione vuole, dal 30 aprile al 4 maggio.

Le imponenti luminarie alte fino a 30 metri e installate per le vie e le piazze del piccolo centro, il festival dei fuochi pirotecnici che vede in competizione le più importanti aziende del settore, i concerti bandistici, la processione, l’intreccio di luci e colori trasformeranno Diso in un grande palcoscenico a cielo aperto che, ogni anno, richiama migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia e dall’estero. Una celebrazione in grande in un borgo che conta poco più di mille anime. Non a caso la definizione coniata dagli organizzatori, diventata un leit-motiv della festa patronale che apre le danze della bella stagione, è “il paese più piccolo con la festa più grande”.

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 30 aprile, giorno della vigilia. Alle 20.00, la spettacolare accensione delle luminarie darà ufficialmente il via alle celebrazioni. Il 1° maggio (alle 9.00) è il giorno della la processione religiosa con la partecipazione di migliaia di fedeli, seguita, alle 10.45 circa, dal Festival dei fuochi pirotecnici e dalla Messa. Così, fino al 4 maggio.

La presentazione

Le feste patronali non sono più “di paese”. Anno dopo anno, sono riuscite a conquistare anche i turisti in vacanza nel Salento che hanno imparato a conoscere le tradizioni che questa terra dai tanti volti mette in scena. Nel cartellone degli appuntamenti che rendono l’estate unica, le ricorrenze religiose rappresentano un capitolo importante, a testimonianza dell’attaccamento della gente ai suoi santi Protettori, della devozione che va oltre la gratitudine per una grazia ricevuta. Diso ha avuto il merito di arricchire il panorama con una festa programmata a maggio, quando il Salento sta ancora scaldando i motori.

L’evento, organizzato dal Comitato Santi Filippo e Giacomo e dal Comune di Diso, con il patrocinio della Provincia di Lecce, è stato presentato a Palazzo Adorno dal vice presidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, dall’assessore al Turismo del Comune di Diso Giandomenico Letizia, dal parroco don Adelino Martella, dai presidenti del Comitato Festa Santi Apostoli Filippo e Giacomo, Angelo Cerfeda e Renato Monosi, con il socio veterano Antonio Cerfeda, detto Uccio e il più giovane Lorenzo Paiano.

«Oltre al profondo valore religioso di questo evento, va evidenziata anche la sua importanza cronologica, perché con questa festa patronale, che accoglie devoti e visitatori da tutta la Puglia e non solo, iniziano i grandi festeggiamenti dell’estate salentina», ha dichiarato il vicepresidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, ringraziando il Comune, il Comitato festa e il parroco, don Adelino Martella che si è soffermato sugli aspetti umani e religiosi dell’appuntamento: «Quando si fa festa è sempre espressione di gioia, sia individuale che di gruppo, è l’insieme di più comunità, vicine e lontane, che fanno conoscenza, è impegno e sacrificio a livello personale e comunitario di tutti coloro che lavorano per la sua riuscita. Vivendo la festa si esprime il senso vero della Chiesa come comunità».

«Diso è una mostra a cielo aperto delle nuove tecnologie delle luminarie, elementi che vanno ad arricchire tutti gli aspetti tradizionali civili e religiosi del prestigioso evento, reso possibile grazie all’instancabile impegno volontario del Comitato e di tutti i cittadini» ha concluso l’assessore al Turismo del Comune di Diso Giandomenico Letizia.