“Paesi che vai” fa tappa a Lecce, il capoluogo raccontato nel programma di Rai Uno

““Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, le telecamere dello storico programma di Raiuno, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal Ministero della Cultura, arrivano a Lecce per registrare, a partire da martedì prossimo, 20 giugno, una puntata che andrà in onda prossimamente la domenica mattina

Livio Leonardi, partendo da Piazza Duomo, condurrà il suo pubblico in un viaggio urbano attraverso monumenti e luoghi della città legati al periodo del barocco. Uno stile architettonico che ha reso la città famosa nel mondo, tanto da essere definita la “Firenze del sud”.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Raiuno e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, il conduttore – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – attirerà gli spettatori sulle tracce del barocco leccese, periodo nel quale la città raggiunse un grande potere ecclesiastico.

Le riprese si snoderanno attraverso punti celeberrimi e realtà più nascoste. Sarà centrale il duomo, centro religioso della città e insieme icona del potere del vescovo Luigi Pappacoda. Da lì la troupe si muoverà verso Palazzo Adorno, dove Livio Leonardi racconterà l’avventurosa vita del barone-poeta Girolamo Cicala, tra lusso e momenti di pura ispirazione letteraria. Le telecamere si sposteranno poi verso il gioiello più prezioso dell’arte barocca: la chiesa di San Matteo per proseguire all’interno del Palazzo dei Celestini e della Basilica di Santa Croce.

Non mancheranno poi i riferimenti alle saghe familiari dei palazzi nobiliari come il Cezzi Tamborino, teatro di un atroce delitto. La puntata racconterà poi la città vista attraverso gli occhi di un grande regista, Ferzan Özpetek, che a Lecce ha voluto ambientare due dei suoi film più celebri.