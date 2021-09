A Otranto fa tappa “Ruote nella Storia”, l’evento per promuovere il patrimonio artistico dei piccoli borghi

Tutto pronto per la giornata del 26 settembre, quando, a Otranto, si svolgerà l’evento “Ruote nella Storia”,

L’iniziativa, organizzata da Automobile Club Lecce, sarà un raduno nazionale dedicato ai cultori ed ai possessori di auto d’epoca promosso da Aci Storico con l’associazione “Borghi più Belli d’Italia”, che aggrega i Comuni all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci per valorizzare e promuovere il patrimonio di storia, arte e cultura dei piccoli centri italiani e attraversa lo stivale con un calendario di giornate a bordo di vetture di oltre trent’anni di età alla scoperta dei borghi storici più significativi del nostro Paese.

La manifestazione, ripetiamo, farà tappa nel Salento il prossimo 26 settembre e, per ospitare l’evento, è stata scelta la splendida cittadina di Otranto, chiamata “Porta d’Oriente” perché occupa il punto più a est d’Italia, definita dall’Unesco “Testimone di cultura di pace”: custodisce infatti un borgo antico, luogo d’incontro e contaminazione culturale tra Occidente e Oriente.

“L’Automobile Club Lecce con Aci Storico accoglie e sostiene i cultori di auto d’epoca – dichiara il presidente Aurelio Filippi Filippi. Un evento importante come “Ruote nella Storia” è l’occasione più bella per valorizzare un patrimonio inestimabile di cultura, eleganza, fascino ricordi ed emozioni e per condividere la stessa passione”.

“Ruote nella Storia” è anche un format televisivo con Aci Storico Magazine, trasmesso sulle reti televisive nazionali tra le quali Aci Sport Tv sul canale 228 di Sky, che raccoglie e proietta le immagini più belle di ciascuna tappa, con l’obiettivo di mettere in risalto il territorio nazionale, i suoi splendidi borghi e le auto che hanno fatto la storia dell’automotive mondiale.

Iscrizioni e programma

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 22 settembre e l’Automobile Club Lecce, che cura la logistica territoriale dell’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Otranto e in collaborazione con il Club Aci Storico Salento Classic e Sara Assicurazioni, è a lavoro per l’organizzazione della giornata, il cui programma prevede il ritrovo e l’accoglienza dei partecipanti in piazza dell’Umanità Migrante (ore 9:00), la visita al centro storico di Otranto, del Castello e della Cattedrale di Santa Maria Annunziata con guida turistica. Alle 12.30 le auto partiranno in corteo con un itinerario che prevede il passaggio attraverso i comuni di Porto Badisco, Santa Cesarea Terme, Poggiardo, Giuggianello, Sanarica, e Piazza del popolo a Muro Leccese, con destinazione “La Cutura”, antica tenuta di campagna ed oggi un rinomato giardino botanico di 35 ettari che ospita una delle più ricche raccolte di piante grasse rare e tropicali. L’appuntamento si concluderà dopo il pranzo, con la premiazione delle vetture più rappresentative dell’eleganza, della storicità e della simpatia, valutate da una giuria di esperti.

Possono partecipare alla manifestazione tutte le vetture il cui modello sia previsto nella Lista di Salvaguardia di Aci Storico (auto con anzianità tra i 20 ed i 29 anni) o nell’Elenco Aci Storico (auto con anzianità tra i 30 ed i 39 anni) pubblicate sul sito del Club o qualsiasi auto con anzianità superiore ai 40 anni.

La quota di iscrizione comprende: Tessera ACI Storico per i non soci; gadget promozionali; Visita guidata al borgo di Otranto; Visita al Giardino botanico de “La Cutura”, Pranzo presso “La Cutura”. Per informazioni: www.lecce.aci, tel. 0832.309066- segreteria@lecce.aci.it.