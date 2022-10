Lecce pronta a viaggiare nel tempo con le auto di “Ruote nella Storia

L’appuntamento nel cuore di Lecce, domenica 30 ottobre, è imperdibile per i cultori di auto d’epoca e certamente catturerà l’attenzione di molti curiosi e di nuovi appassionati: “Ruote nella Storia”, il viaggio nei luoghi più belli d’Italia creato da Automobile Club d’Italia e ACI Storico in collaborazione con l’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”, per la prima volta farà tappa nella città del Barocco.

Registrando uno straordinario successo di partecipazione e il ‘sold out’ di iscritti, l’evento, organizzato da Automobile Club Lecce con il patrocinio del Comune di Lecce, richiamerà in piazza Sant’Oronzo una selezione di vetture protagoniste della storia e basterà voltare lo sguardo per fare un salto nel tempo a bordo dell’auto preferita. Ciascun esemplare farà rievocare nell’osservatore epoche, scene ed emozioni impresse nel bagaglio dei ricordi come la Balilla del 1932 che festeggia il suo novantenario, la Lancia Aurelia B 24 convertibile America celebre protagonista nel film “Il Sorpasso” di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, la Jaguar E Type Roadster alleata di Diabolik, la Mercedes SL con cui Richard Gere, in American Gigolò, ha conquistato il mondo. Dustin Hoffman e l’Alfa Romeo Spider erano e rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo i simboli del film “Il Laureato”.

Immancabili, strizzeranno l’occhio e strapperanno dolcezza e simpatia le mitiche auto ‘popolari’ come la Fiat ‘500 e la Bianchina panoramica. Per far battere forte il cuore agli sportivi ci sarà la Lancia Delta Integrale vincitrice di tanti Campionati del Mondo Rally ed una delle regine del motorsport. Ci saranno tutte, compresa la più conosciuta “macchina del tempo” a quattro ruote che esista, ovvero la Delorean dmc-12, fedele ed inseparabile compagna di viaggio di ‘Doc’ Brown- Christopher Lloyd e di Marty Mc Fly- Mighael J. Fox. in “Ritorno al Futuro”. Tenute di tutto punto e tirate a lucido dai loro possessori, le auto sono pronte a ritrovarsi sulla linea del tempo ideale posizionata attorno all’ovale della piazza storica della città.

Con il numero uno sulla fiancata della splendida Fiat Dino Spider, anno 1968, con motore Ferrari e design Pininfarina, sarà al via il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e vice presidente onorario Fia Angelo Sticchi Damiani, che omaggia la sua città con la sua illustre partecipazione. Al volante di una Porsche 911 T sarà presente anche il direttore ACI Storico Vincenzo Leanza. La manifestazione, organizzata in collaborazione con Sara Assicurazioni, Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) e Sparco, inizierà alle ore 8:30 di domenica 30 ottobre, con il ritrovo e l’accoglienza degli equipaggi e delle vetture in piazza Sant’Oronzo a Lecce. Alle 10:30 il saluto istituzionale del sindaco di Carlo Salvemini e delle autorità darà il via al programma, che prevede un itinerario a piedi, realizzato appositamente per “Ruote nella Storia”, alla scoperta dei misteri custoditi dal centro storico e saranno svelati alcuni dei segreti della città con qualche piccola sorpresa. Alle 12.30 le auto sfileranno in corteo lungo un percorso che attraverserà eccezionalmente le vie del centro storico fino a Porta Napoli. La tappa successiva sarà sul piazzale di largo Settelacquare, dove si svolgerà per la prima volta una prova di avviamento alla regolarità sportiva.