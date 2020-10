“Risalendo il Salento”, il tour di due artisti in monopattino elettrico fino a Santa Maria di Leuca

Un viaggio tra i confini del Salento, tutto in monopattino elettrico. È fatta di trecento chilometri l’avventura dei due artisti Dario Pinelli, chitarrista gipsy jazz di fama internazionale, e di Francesco Mottisi, ballerino di “Amici”. Da Francavilla Fontana a Santa Maria di Leuca, “Risalendo il Salento” è il tour in monopattino elettrico alla scoperta dei luoghi del Tacco d’Italia.

Entrambi manduriani, ma cittadini del mondo, come si definiscono, i due artisti hanno deciso di mettere da parte le loro qualità artistiche ritagliandosi uno spazio per un progetto di turismo green a basso budget. Obiettivo dei due artisti è quello di far conoscere i posti meno fortunati del Salento, poco frequentati da turisti e da vip, e dimostrare che esiste un altro Salento più bello e nascosto e soprattutto meno costoso che vale la pena conoscere.

I due ‘monopattinatori’, inoltre, taglieranno i consumi e l’inquinamento muovendosi con emissione zero, un intero tour del Salento a emissione zero grazie all’energia pulita del nuovo mezzo di trasporto elettrico. A documentare lo sforzo dei due sarà la troupe che li accompagnerà, al seguito della regista ungherese Patricia Kulcsar. I film maker che li seguiranno in bicicletta realizzeranno video riprese anche con drone per un istruttivo docufilm destinato ai concorsi nazionali e internazionali del settore “viaggi eco sostenibili e low budget”.

Il percorso

Il tour parte oggi, 2 ottobre, da Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, e si sposterà a Oria con visita al Castello Federiciano. Sono tante le tappe previste fino al 7 ottobre, in giro per tutto il Salento: Manduria, San Pietro in Bevagna, Porto Cesareo, Nardò, Lecce, Copertino, Martano, Otranto, Santa Cesarea Terme, per arrivare a Santa Maria di Leuca.