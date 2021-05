Alla scoperta della storia e dell’archeologia del Salento, al via gli itinerari al Museo del Mare Antico e al Teatro Romano

Si tratta di visite tematiche per conoscere i monumenti simbolo delle città in età antica, medievale e moderna. Prenotazione obbligatoria

Con il ritorno della Puglia in zona gialla riprendono le visite guidate a cura dell’associazione The Monuments People dedicate alla scoperta della storia e dell’archeologia del Salento e con itinerari tematici per conoscere i monumenti simbolo delle città in età antica, medievale e moderna.

Il primo itinerario che l’associazione propone si svolgerà sabato 15 maggio 2021, in collaborazione con lo Studio Ambientale Avanguardie, è dedicato alla visita della Palude del Capitano, del sito archeologico di Frascone e del Museo del Mare Antico di Nardò.

La visita prenderà il via alle ore 16.30, presso il parcheggio “Il Frascone”, è obbligatoria la prenotazione ai numeri 328 5762647 – 329 0070282. Per maggiori informazioni: info@museodelmareantico.it; www.museodelmareantico.it. Il costo sarà di 6 euro a persona.

Una visita al Teatro Romano di Lecce

24 ore dopo, nell’ambito del progetto di valorizzazione si svolgerà “Teatro Romano Experience” nato dalla collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, è dedicato alla storia di “Lecce Romana”.

L’appuntamento è per domenica 16 maggio alle ore 10:00 presso il Teatro Romano per una visita nell’antica Lupiae, con ingresso nel Teatro Romano. La visita continua alla scoperta dell’Anfiteatro, del Tempio di Iside, i cui resti sono conservati nei sotterranei di Palazzo Vernazza, del Trapetum, in piazzetta Castromediano, e delle Terme, rinvenute durante i lavori di sistemazione di piazzetta Vittorio Emanuele II. Al termine del percorso la proiezione di video 3D con ricostruzione degli edifici antichi presso Spazio Emme.

Partenza del tour alle ore 10:00 dal Teatro Romano di Lecce, il costo sarà di 15 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria poiché i gruppi saranno gestiti in maniera contingentata rispettando il numero massimo di partecipanti.

Per prenotare si potrà utilizzare la piattaforma www.ceposto.it; inviando un messaggio WhatsApp ai 3207610467 – 3471999885 – 3289632397; oppure con una mail all’indirizzo themonumentspeople@gmail.com

Le visite guidate si svolgeranno in osservanza delle direttive regionali per la prevenzione Covid-19. Sarà pertanto obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero percorso e usare gel igienizzanti mani personali.