A Baia Verde attivata la zona a traffico limitato

Dopo il centro storico di Gallipoli, adesso tocca a Baia Verde.

Parte domani 15 giugno fino al 31 agosto, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, la Zona a Traffico Limitato in località Baia Verde. Per limitare il traffico, migliorare la viabilità e garantire maggiore tranquillità, l’Amministrazione Comunale rinnova la Ztl per l’intera area, a eccezione delle arterie principali della marina quali via della Chiesa, via delle Dune e Gran viale al Mare; tuttavia la sosta nelle suddette strade sarà possibile solo alle persone aventi diritto, munito di apposito pass.

Nello specifico si conferma il funzionamento della zona a traffico limitato con divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore non autorizzati a esclusione di quelli a trazione elettrica; saranno consentiti sia l’accesso che la sosta per le sole operazioni di carico e scarico merci ai veicoli con portata non superiore a 3,5 t di massa complessiva.

“Tra le nostre priorità quella di garantire una maggiore viabilità e tranquillità ai villeggianti – commenta l’assessore alla Polizia Locale Stefania Oltremarini – Confermiamo anche quest’anno la zona a traffico limitato perché è un esperimento riuscito degli anni scorsi, una soluzione molto apprezzata da chi vive il contesto estivo”.