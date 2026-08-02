Dopo essere stato premiato l’altra sera all’Acquaviva Blue Moon, il maestro d’ascia Antonio Frassanito da Marittima ha invitato gli amici più stretti per festeggiare i suoi 80 anni.



Per l’occasione è stata organizzata una suggestiva e divertente gita in barca sulla Regina Madre, un’imbarcazione da diporto di 11 metri che svolge servizio turistico lungo la meravigliosa costa di Castro.



Agli ordini di capitan Daniele e sotto la guida energica di Francesco si sono ritrovati nel porticciolo di Castro i ‘Camminatori perduti’, l’ormai famoso gruppo di amici che la domenica all’alba si ritrovano per una camminata di oltre 15 chilometri tra Castro marina, Marittima e Andrano, lungo la litoranea e tra splendide campagne e macchia mediterranea.



L’escursione in barca ha seguito il percorso tradizionale con visita alla Grotta Palombara e alla Grotta Azzurra e un passaggio dinanzi all’ingresso della Grotta delle streghe, e della famosa grotta Romanelli, sito preistorico di incomparabile importanza archeologica.



Dopo un breve passaggio nella baia della Grotta Zinzulusa, il tour è proseguito verso Porto Miggiano per un bagno al tramonto e un aperitivo in mare.



Al maestro d’ascia Antonio Frassanito, solitario ed ultimo interprete di un’arte antica e ormai quasi sconosciuta, gli auguri sinceri di buon compleanno da parte della nostra Redazione.