Un traguardo fondamentale per la sanità salentina: il Laboratorio Specialistico di Ematologia dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali dell’Ospedale “Vito Fazzi” ha ufficialmente conseguito la certificazione ISO 9001. Questo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione della qualità rappresenta un riconoscimento ufficiale che rafforza in modo significativo la qualità, la sicurezza e l’affidabilità dei percorsi diagnostici offerti ai pazienti affetti da malattie ematologiche.

Il risultato attesta in modo inequivocabile l’impegno costante del reparto – diretto dal Dott. Nicola Di Renzo – nel garantire processi diagnostici rigorosamente organizzati, controllati e orientati al miglioramento continuo. Tutto questo si traduce in ricadute dirette e concrete sulla sicurezza del paziente e sulla massima affidabilità delle prestazioni sanitarie erogate quotidianamente.

Il ruolo cruciale della qualità nel percorso di cura ematologico

La certificazione ISO 9001 non è un semplice adempimento burocratico, ma un pilastro strategico per un laboratorio ad alta specializzazione. La struttura è infatti chiamata a supportare quotidianamente la diagnosi, il monitoraggio e la gestione clinica delle patologie ematologiche più complesse. In questo specifico ambito, la qualità e la precisione del dato diagnostico sono parte integrante e imprescindibile del percorso terapeutico: risultati accurati, perfettamente tracciabili e tempestivi consentono ai clinici di assumere decisioni più appropriate e di personalizzare gli interventi medici sulla base delle reali condizioni del singolo paziente.

Nel panorama delle malattie ematologiche, la diagnostica di laboratorio svolge un ruolo decisivo sotto molteplici aspetti: dall’inquadramento clinico iniziale alla definizione prognostica, fino al monitoraggio accurato della risposta ai trattamenti e alla sorveglianza attiva di eventuali recidive. La certificazione ISO 9001 sostiene la qualità della diagnostica attraverso un’organizzazione più robusta dei processi interni, una maggiore integrazione sinergica tra le attività di laboratorio e la clinica medica, e una gestione estremamente più efficace delle informazioni diagnostiche.

I numeri dell’eccellenza: i dati operativi del 2025

L’eccellenza della struttura è supportata anche da volumi di attività straordinari. Nel corso del 2025, il Laboratorio ha eseguito complessivamente ben 19.000 esami specialistici, suddivisi come segue tra le diverse aree di attività

Emocromi: 15.100; tipizzazioni immunofenotipiche (da sangue periferico o midollo osseo): 2.300; esami di biologia molecolare: 1.450 (per la profilazione molecolare di leucemie, mielodisplasie e sindromi mieloproliferative) e analisi citogenetiche: 210

Il raggiungimento di questo standard internazionale è il frutto di uno sforzo corale, come sottolineato con orgoglio dal Direttore della UOC di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali, il Dott. Nicola Di Renzo: “Il conseguimento di questa certificazione è il risultato di un lavoro condiviso e conferma il nostro impegno nel consolidare un percorso di eccellenza che coniuga competenza professionale, innovazione tecnologica, appropriatezza diagnostica e sicurezza. L’obiettivo è offrire ai pazienti e ai professionisti sanitari un servizio sempre più qualificato, capace di rispondere alla complessità delle patologie ematologiche con standard elevati e verificabili.”

Un plauso e una visione a lungo termine arrivano anche dal Direttore Generale, Gianluca Capochiani, che inserisce questo successo in una programmazione aziendale più ampia: “Il sistema di gestione certificato introduce e consolida responsabilità definite, procedure condivise, controlli documentati e indicatori di performance. Questo significa maggiore standardizzazione delle attività, riduzione del rischio di errore e maggiore capacità di intervenire rapidamente con azioni correttive e preventive. Il conseguimento della certificazione del laboratorio specialistico di ematologia si inserisce in una più ampia strategia di miglioramento dei servizi sanitari per la presa in carico dei pazienti con patologie ematologiche.”