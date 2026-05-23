Dieci nuovi agenti della Polizia Locale sono pronti a entrare in servizio a Lecce per i prossimi due mesi estivi. L’assunzione a tempo determinato delle dieci unità è stata deliberata dalla giunta comunale con l’obiettivo di potenziare la sicurezza stradale a Lecce e garantire un controllo più capillare del territorio durante il periodo di massimo flusso turistico.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’utilizzo strategico dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (“Nuovo Codice della Strada”), una quota non inferiore al 50% di tali risorse deve infatti essere destinata a servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

La decisione dell’esecutivo comunale risponde in modo concreto alle esigenze emerse nei recenti incontri del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Durante le riunioni era stata infatti evidenziata la necessità di incrementare i controlli, nonostante l’attuale esiguità dell’organico a disposizione del Comando.

«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del provvedimento — ha dichiarato Giancarlo Capoccia, assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale —. Queste 10 nuove unità andranno a rafforzare e supportare il prezioso lavoro degli uomini e delle donne già in servizio presso il Comune di Lecce. È un risultato frutto di un lavoro intenso e condiviso negli ultimi mesi, volto a garantire un presidio efficace, maggiore vicinanza ai cittadini e un rafforzamento concreto della sicurezza urbana».

L’assessore ha poi voluto rivolgere un ringraziamento speciale al comandante della Polizia Locale, Donato Zacheo: «Abbiamo lavorato fianco a fianco con spirito di collaborazione e visione comune. La sua professionalità, unita all’impegno quotidiano di tutto il Corpo, è un punto di riferimento per la comunità. L’ingresso di nuove unità è un segnale chiaro dell’attenzione che questa amministrazione riserva alla sicurezza, al decoro urbano e alla tutela del territorio. Continueremo a investire con convinzione sulla Polizia Locale».