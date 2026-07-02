Ci sono luoghi che si visitano e altri che si ascoltano. A Gallipoli, famosa per le sue spiagge dorate e per il mare cristallino dello Ionio, esiste un luogo capace di raccontare uno dei volti della Città Bella. È il Santuario della Madonna del Canneto, un piccolo gioiello barocco che custodisce secoli di storia, devozione e tradizioni marinare. Un luogo che sa di salsedine, di reti bagnate tirate a riva, di leggende sussurrate dai marinai e di quella luce dorata che solo il Salento sa regalare al tramonto.

Basta attraversare il ponte che conduce nel centro storico per accorgersi della sua presenza silenziosa, fatta di sale e devozione. Affacciato sull’antico porto del Seno del Canneto, il santuario sembra osservare silenziosamente il via vai delle barche e dei pescatori, proprio come fa da centinaia di anni. È uno di quei posti che non impongono la loro bellezza, ma la rivelano poco alla volta, a chi si concede il tempo di fermarsi.

La leggenda della Madonna del Canneto

Ogni luogo speciale custodisce una storia, ma quella della Madonna del Canneto ha il sapore delle antiche leggende di mare. La tradizione racconta che, durante un violento incendio scoppiato non lontano dal porto, alcuni pescatori nel tentativo di domare le fiamme e salvare le proprie imbarcazioni, notarono qualcosa tra la canne: un’icona della Vergine rimasta miracolosamente intatta. Colpiti da quell’evento, decisero di costruire in quel luogo una chiesa dedicata alla Madonna, a cui affidarsi prima di prendere il largo, a cui chiedere protezione ogni qualvolta che si sfidava il mare.

Un’altra leggenda affascinante che mescola fede e tradizione popolare racconta la storia di un pescatore che trovò un quadro raffigurante il volto della Vergine tra le canne e lo portò a casa per metterlo al sicuro. La mattina successiva, con sua grande sorpresa, la tela era sparita dalla sua abitazione. Fu ritrovata, misteriosamente, nel punto in cui il pescatore l’aveva trovato. Un segno, come se la Madonna avesse voluto restare accanto al mare e alla gente di Gallipoli per custodirne la storia.

Un santuario che racconta la storia di Gallipoli

L’attuale Santuario della Madonna del Canneto risale alla seconda metà del Seicento, anche se il luogo di culto ha origini molto più antiche. Prima dell’edificio barocco esisteva una chiesa medievale, distrutta durante l’assedio francese del 1502 e successivamente ricostruita. Nel corso dei secoli il santuario è stato ampliato e restaurato fino ad assumere l’aspetto che possiamo ammirare oggi.

All’esterno il santuario colpisce per la sua elegante semplicità. La facciata sobria, ma elegante è in carparo, la tipica pietra ocale che al tramonto si accende di calde sfumature arancioni. Il portico con le tre arcate introduce a un ambiente raccolto, quasi intimo, che sorprende chi entra. L’interno è suddiviso in tre navate, illuminate da una luce soffusa che rende l’atmosfera particolarmente suggestiva. Lo sguardo viene immediatamente catturato dallo splendido soffitto ligneo a cassettoni del Settecento, al cui centro è custodita l’immagine della Vergine del Canneto.

Dietro l’altare maggiore si conserva invece l’antica effigie della Madonna, oggetto di venerazione da parte dei fedeli da secoli.

Tra le opere artistiche meritano attenzione anche l’organo settecentesco, diverse tele di scuola napoletana e alcune preziose sculture lignee che raccontano la lunga storia religiosa della città.

La Festa della Madonna del Canneto

Se c’è un giorno in cui il santuario si anima davvero, è il 2 luglio. È la festa dedicata alla Madonna del Canneto, una ricorrenza profondamente sentita da tutta Gallipoli.

Le celebrazioni religiose culminano con la tradizionale processione che coinvolge il centro cittadino e, in molti anni, anche una suggestiva processione sul mare. Le barche vengono decorate a festa, le sirene dei pescherecci risuonano nel porto e centinaia di persone seguono il passaggio della Madonna tra emozione e devozione.

Anche chi non è particolarmente religioso rimane colpito dall’intensità di questo momento, perché racconta il legame profondo tra la città e la sua storia marinara.

Perché visitare la Madonna del Canneto durante un viaggio a Gallipoli

Molti arrivano a Gallipoli pensando soltanto al mare. Poi scoprono che questa città possiede un’anima fatta di vicoli, chiese barocche, tradizioni secolari e racconti popolari. Il Santuario della Madonna del Canneto è uno di quei luoghi che permettono di andare oltre la cartolina estiva.

Qui il tempo sembra rallentare. Ci si ferma qualche minuto ad ascoltare il rumore delle onde che entrano nel porto, il vento che attraversa il portico e le voci dei pescatori che ancora oggi considerano la Madonna la loro protettrice.

È un luogo che invita al silenzio, indipendentemente dalla propria fede.

Come raggiungere il Santuario della Madonna del Canneto

Il santuario si trova all’ingresso del centro storico di Gallipoli, proprio accanto al ponte che collega il borgo moderno con l’isola antica.

La sua posizione lo rende una tappa naturale durante una passeggiata nel centro storico. In pochi minuti si possono raggiungere anche il Castello Angioino, la Cattedrale di Sant’Agata, il porto antico e il lungomare, trasformando la visita in un itinerario tra storia, arte e panorami sul mare.

Ci sono monumenti che si fotografano e poi si dimenticano. E poi ci sono luoghi come il Santuario della Madonna del Canneto, che continuano a riaffiorare nei ricordi anche molto tempo dopo il viaggio.

Forse è per la leggenda che lo avvolge.

Forse per il profumo del mare che entra dalle porte aperte.

O forse perché racconta la parte più autentica di Gallipoli: quella fatta di fede, pescatori, tradizioni e persone che, da secoli, affidano alla Madonna del Canneto le proprie speranze prima di prendere il largo.

Se stai programmando un viaggio nel Salento, concediti qualche minuto lontano dalle spiagge più affollate.

Potresti scoprire che il ricordo più intenso di Gallipoli non sarà il mare, ma il silenzio custodito tra le navate di questo piccolo santuario affacciato sull’acqua.