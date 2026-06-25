Con l’insediamento ufficiale del nuovo Direttore Amministrativo, Andrea Chiari, e la contestuale riconferma della Direttrice Sanitaria, Maria Nacci, si completa formalmente la Direzione Strategica della ASL Lecce. La squadra sarà guidata dal Direttore Generale Gianluca Capochiani.

Chi è Andrea Chiari, nuovo Direttore Amministrativo

Laureato in Giurisprudenza, Andrea Chiari vanta una profonda conoscenza degli ambiti tecnici e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il suo è un profilo di grande esperienza nel panorama sanitario pugliese, avendo già ricoperto in passato il ruolo di Direttore Amministrativo presso le ASL di Taranto e Brindisi.

Maria Nacci riconfermata alla Direzione Sanitaria

A consolidare l’assetto strategico della ASL Lecce si aggiunge la riconferma di Maria Nacci nel ruolo di Direttrice Sanitaria, formalizzata nella giornata di ieri. Una scelta nel segno della continuità per garantire stabilità ai progetti in corso e futuri della sanità locale.

Le priorità e gli obiettivi della nuova Direzione Strategica

Il Direttore Generale Gianluca Capochiani ha espresso forte determinazione per l’inizio di questo nuovo capitolo, delineando le linee guida e le sfide urgenti che la ASL Lecce dovrà affrontare da oggi in poi:

«La Direzione Strategica è da oggi pienamente operativa con spirito di servizio, ascolto e senso di responsabilità. Auguro a Maria Nacci e ad Andrea Chiari buon lavoro: i temi da affrontare in via prioritaria sono la prosecuzione delle attività per l’abbattimento delle liste d’attesa, ponendo al centro i pazienti, il potenziamento della rete dell’emergenza urgenza e il piano per l’attivazione delle case e degli ospedali di comunità».

Con una squadra di vertice pienamente operativa, la sanità leccese punta ora a una decisa accelerazione sull’efficienza dei servizi e sulla vicinanza al cittadino.