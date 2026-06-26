In un’epoca storica caratterizzata dalla progressiva contrazione dei trattamenti pensionistici pubblici obbligatori, la previdenza complementare non rappresenta più un semplice optional, bensì una colonna portante del welfare e uno strumento di tutela vitale. Per i lavoratori del comparto elettrico, questa certezza ha un nome ben preciso: Fopen, il Fondo di Pensione Complementare dei lavoratori del Gruppo Enel e del Settore Elettrico. Una realtà pilastro che conta oltre 53 mila iscritti e un patrimonio gestito di ben 3.239 milioni di euro, posizionandosi stabilmente ai vertici nazionali per rendimenti e costi contenuti.

Proprio in questo scenario di fondamentale rilevanza strategica, il voto per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati ha decretato un verdetto inequivocabile, confermando la leadership della Flaei Cisl all’interno del Settore Elettrico.

Un successo nazionale e il primato in Puglia

Le elezioni, svoltesi interamente in modalità telematica, hanno registrato un’affluenza straordinaria, segno dell’alto valore percepito dai lavoratori nei confronti del proprio futuro previdenziale. A livello nazionale, la FLAEI CISL si è imposta come il punto di riferimento del settore, conquistando la maggioranza assoluta con il 52,04% dei consensi (pari a 12.677 voti validi) e portando ben 18 delegati in Assemblea.

Questo primato si è riflesso con ancora maggiore forza in Puglia. Nella regione, la FLAEI CISL ha staccato la concorrenza, posizionandosi come primo sindacato con un eccezionale 65,64% delle preferenze (1.230 voti), rispetto alle altre sigle sindacali (FILCTEM al 18,14%, UILTEC al 13,23%, UGL al 2,56% e CISAL al 0,43%).

Il consenso record di Lecce e la riconferma di Carlo Gatto

Il fulcro di questo risultato elettorale è stata la provincia di Lecce. Nel territorio salentino si è registrata un’affermazione di rilievo assoluto: la FLAEI CISL ha catalizzato l’85,28% dei voti, con punte di partecipazione che hanno superato il 90% su base territoriale. Più di quattro lavoratori su cure hanno scelto di affidare il proprio mandato alla stabilità e alla competenza della sigla cislina.

Questo risultato ha portato alla strategica riconferma di Carlo Gatto, Responsabile Territoriale della FLAEI CISL di Lecce, nell’Assemblea dei delegati del Fondo, quale espressione e voce dell’intero territorio pugliese.

Le parole del Responsabile Territoriale

Il riconfermato delegato ha espresso piena soddisfazione per la portata del risultato: “Questo storico traguardo non è un punto di arrivo, ma il meritato frutto di un instancabile lavoro di squadra, contrassegnato da competenza, passione, costante disponibilità e impegni quotidiani al fianco dei lavoratori. Sentiamo forte la responsabilità di questa fiducia”, ha dichiarato Gatto.

FOPEN: Sicurezza e stabilità per i lavoratori

Il consenso ottenuto dalla FLAEI CISL rafforza la governance di un Fondo che raccoglie la quasi totalità della forza lavoro del comparto. Grazie a un costante investimento sindacale nella sensibilizzazione sui temi della previdenza integrativa, FOPEN garantisce oggi eccellenti tassi di rendimento nel medio e lungo periodo a fronte di costi di gestione estremamente contenuti (appena 18 euro annui).

Con questo esito elettorale, la FLAEI CISL consolida la propria posizione nel settore, assumendosi l’impegno di continuare a proteggere, con la competenza e il pragmatismo che la contraddistinguono, il domani previdenziale e la serenità dei lavoratori del Gruppo Enel e del Settore Elettrico.

Nella foto di copertina: Carlo Gatto.