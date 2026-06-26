Tragedia sulla provinciale 363, che collega Maglie a Cutrofiano, dove un incidente stradale ha spezzato la vita a Lorenzo Polo, 16 anni, originario di Cursi. Un amico, in sella con lui sulla moto, è rimasto gravemente ferito. È stato accompagnato e ricoverato in prognosi riservata l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente finito in un dramma, i due ragazzi stavano percorrendo la provinciale in sella a una moto, un Voge R125 quando, per cause ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo del mezzo. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento: i due giovani sono stati finiti sull’asfalto mentre la moto ha continuato la sua “corsa” per diversi metri. Toccherà ai carabinieri tentare di ricostruire la dinamica, senza tralasciare nessuna ipotesi per poter dare delle risposte, nemmeno quella del possibile coinvolgimento di un altro veicolo che, dopo lo scontro, non si sarebbe fermato.

Inutili i soccorsi per il 16enne

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per Lorenzo non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile: il giovane è deceduto sul luogo dell’incidente a causa delle gravissime lesioni riportate.

L’amico che viaggiava con lui è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Indagini in corso sulla SP363

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Maglie, impegnati nei rilievi tecnici e nella ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile, comprese eventuali testimonianze e immagini di sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso, per chiarire cosa sia realmente accaduto e verificare l’eventuale coinvolgimento di un altro veicolo.

Mentre le indagini proseguono, resta il dramma di due giovanissimi coinvolti in un incidente che ha spezzato una vita e ne ha messa un’altra in serio pericolo.