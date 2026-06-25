Lo scorso 23 giugno, nella splendida cornice della location “Max Massimo Mentasti” a Maglie, si è svolto il tradizionale e annuale passaggio della campana del Lions club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini . L’evento, momento centrale della vita associativa del club, ha sancito ufficialmente il passaggio di consegne per l’anno sociale 2026/2027.

L’incontro ha visto la prestigiosa partecipazione di importanti cariche istituzionali del distretto, tra cui il Past Presidente del Consiglio dei Governatori, Leonardo Potenza, e il Governatore incoming del Distretto Lions 108AB Puglia, Giuseppe D’Aprile.

Matteo Sances è il nuovo Presidente del Lions club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini

Il testimone della guida del club passa dal Presidente uscente, il Cav. Antonio Sorrento, al nuovo Presidente per l’anno sociale 2026/2027, Matteo Sances.

L’elezione del nuovo Direttivo, votato all’unanimità, ha confermato ancora una volta il clima di profonda armonia e l’orgoglio di appartenenza che caratterizzano i soci. Il Club di Maglie lancia così un forte messaggio di coesione, rinnovando l’impegno quotidiano a favore delle esigenze sociali del territorio salentino.

«È con grande soddisfazione che assumo questo compito», ha dichiarato il neo Presidente Matteo Sances. «Sono consapevole della responsabilità del ruolo nel guidare un club che ha dimostrato nel tempo di avere grandi capacità d’intervenire sulle esigenze delle comunità. Ringrazio il Cav. Antonio Sorrento per tutto ciò che è stato fatto nel corso dell’anno sociale passato».

Onorificenza Melvin Jones Fellowship al Cav. Antonio Sorrento

Il Presidente Sances ha poi voluto sottolineare lo straordinario impatto della precedente gestione, sia in termini di progetti concreti avviati sia per la visibilità data al club. Per questo motivo, come primo atto istituzionale del nuovo corso, ad Antonio Sorrento è stata conferita la Melvin Jones Fellowship, la più alta onorificenza internazionale della Fondazione del Lions Clubs International (LCIF).

Il Cav. Sorrento, visibilmente emozionato, ha commentato: «Ringrazio il club per questo riconoscimento che mi inorgoglisce e che voglio condividere con tutto il mio direttivo. Per il prossimo anno sociale continueremo su questa rotta sostenendo Matteo per realizzare nuovi progetti. L’obiettivo non è solo il finanziamento di singole azioni, ma accrescere il senso di comunità e solidarietà sul territorio salentino, collaborando anche con altre associazioni per la salvaguardia del bene comune».

La squadra del Direttivo 2026/2027

Di seguito l’organigramma completo della squadra che guiderà le attività del Lions Club per il nuovo anno sociale:

Carica Nome e Cognome PRESIDENTE Matteo Sances PAST President Antonio Sorrento I° Vice Presidente Antonella Micolani II° Vice Presidente Adriana Marra Segretario Pompilio Caramuscio Tesoriere Christian Pepe Censore Aldo Siciliano Pres. Comitato Soci Oronzo Pulli Pres. Comitato Service Sarah Siciliano Pres. Comitato Marketing & Comunicazione Antonio Sorrento Pres. Comitato Club Addetto al Protocollo Antonella Micolani Pres. Comitato Tecnologie Informatiche Donato Rausa

Altri componenti del Direttivo:

Amedeo Serra, Dario De Vitis, Francesco Giaccari, Roberta Perrotta, Chiara Petracca, Ivan Santaguida.