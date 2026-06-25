Si è tenuta oggi, presso la prestigiosa cornice della Camera di Commercio di Lecce, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della prima edizione del Rally delle Luminarie. Un evento straordinario che coniuga lo sport automobilistico, la cultura locale e l’antica arte artigianale salentina, inserendosi ufficialmente all’interno dei Grandi Eventi della Regione Puglia.

L’iniziativa si conferma di importanza strategica per il turismo, la valorizzazione del territorio e la promozione del patrimonio pugliese a livello internazionale.

Le Istituzioni unite per il territorio: i protagonisti del Rally

Il successo della macchina organizzativa nasce da una forte sinergia istituzionale. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Presidente della Camera di Commercio, Mario Vadrucci, che oltre ad ospitare l’incontro ha finanziato attivamente la manifestazione.

Al tavolo dei relatori, le principali cariche del territorio hanno espresso grande entusiasmo: Cristian Casili (Vice Presidente della Regione Puglia): ha sottolineato il valore di un progetto capace di unire le radici tradizionali all’innovazione; Santo Siciliano (Presidente di ACI Lecce e Motorsport Scorrano): vero motore operativo e coordinatore tecnico e organizzativo dell’intera macchina del rally; il Consigliere Provinciale Tramacere: presente in rappresentanza del Presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino e il Prorettore Prof. Rizzello: intervenuto in vece della Rettrice dell’Università del Salento, Prof.ssa Aiello.

Un gioiello d’artigianato per la Madrina dell’evento

A testimoniare il legame indissolubile tra l’evento e l’artigianato locale è lo straordinario gioiello creato dalla ditta Massimo Mariano Luminarie. Un’autentica opera d’arte in oro, corallo e turchese, impreziosita da un rosone montato su una conchiglia: il simbolo perfetto che unisce le luminarie, il mare del Salento e lo spirito competitivo del Rally.

Questo splendido ciondolo sarà indossato durante le giornate ufficiali da una madrina d’eccezione: Francesca Di Done, Amministratore della Paulicelli Luminarie. Recentemente nominata Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Puglia e Vice Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, la Di Done rappresenta il prestigio e il riconoscimento globale di cui godono le aziende di luminarie pugliesi nel panorama dell’artigianato italiano.

Tra motori, tradizione e la candidatura UNESCO

Il Rally delle Luminarie non sarà solo una competizione sportiva, ma un’esperienza visiva senza pari. Le vetture dei partecipanti partiranno e arriveranno immerse in uno scenario da favola, incorniciate dalle imponenti strutture lignee pronte a illuminare a festa il cielo di Scorrano nei giorni dedicati alle celebri celebrazioni di Santa Domenica.

Questo legame tra motori e arte sacra giunge a coronamento di un percorso internazionale importantissimo:

La candidatura delle Luminarie a Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, un’iniziativa che ha già raccolto l’adesione di tutte le Regioni meridionali e un forte sostegno da tutto il mondo.

Il valore artistico di queste sculture di luce è stato recentemente celebrato anche a Verona, in un’esposizione di rilievo nazionale promossa in sinergia dai Ministeri del Turismo, dell’Agricoltura e della Cultura, ottenendo una massiccia copertura da parte della stampa nazionale. La festa di Santa Domenica a Scorrano si preannuncia quindi sotto i migliori auspici, promettendo grandi sorprese mediatiche nei prossimi giorni.