Perle nascoste e paesaggi mozzafiato: cosa vedere sulla costa adriatica del Salento

Il Salento è un gioiello incastonato nel Mediterraneo che incanta ogni visitatore. Un mix perfetto tra storia millenaria, natura incontaminata e una vivacità che si respira in ogni angolo. Se stai cercando una vacanza indimenticabile, all’insegna del relax e della scoperta, non puoi perderti questo lembo di terra ricco di angoli meravigliosi e panorami mozzafiato.

Cosa vedere sulla costa adriatica

La costa adriatica del Salento è un susseguirsi di calette nascoste, spiagge dorate, borghi antichi e paesaggi mozzafiato. Ecco alcune tappe imperdibili:

Le Cesine, un’oasi di pace e biodiversità. Immaginate un luogo dove il tempo sembra fermarsi, dove la natura regna sovrana e dove la biodiversità esplode in mille sfumature.

La Grotta della Poesia, anche se non si chiama così, è uno dei posti da visitare. Eletta, meritatamente, una delle piscine naturali più belle al mondo. La Grotta della Poesia è un vero e proprio paradiso in cui si mescolano la mano della natura e quella dell’uomo, antiche testimonianze e magia tanto che, negli anni, è diventata custode quasi silenziosa di fiabe e leggende che la rendono unica, affascinante e misteriosa. Una delle tante storie che circolano su questa “buca” narra che una principessa del posto era solita fare il bagno nelle acque sulfuree della grotta e che fosse talmente tanto bella che, ben presto, numerosi poeti provenienti da tutto il sud d’Italia si riunivano in quel luogo per ammirarla e comporre versi in suo onore. Da qui, appunto, il nome “grotta della poesia”.

Torre dell’Orso: famosa per le “Due Sorelle”, due faraglioni che emergono dalle acque cristalline, e per la sua spiaggia di sabbia fine. Questa piccola località balneare, situata nel comune di Melendugno, è una delle mete più ambite del Salento.

Otranto, la perla dell’adriatico: la porta d’Oriente è un borgo ricco di storia e fascino. Il suo castello, il centro storico a picco sul mare e la cattedrale con il suo prezioso mosaico sono solo alcune delle attrazioni da non perdere. Per un’esperienza indimenticabile, visita la Baia dei Turchi, il lago di Bauxite e i Laghi Alimini.

Santa Cesarea Terme. Famosa in tutto il mondo per le sue acque termali, Santa Cesarea Terme ha tanti angoli bellissimi da immortalare in uno scatto (leggi qui)

Castro, un antico borgo di pescatori dal fascino senza tempo. Esplora il centro storico, visita il castello e immergiti nelle acque cristalline delle grotte marine.

Tricase e la “piscina naturale” di Marina Serra.

Santa Maria di Leuca: la finibus terrae, dove secondo la tradizione (ma non è così) il Mar Ionio e il Mar Adriatico si incontrano. Visita il faro, ammira il panorama e goditi un aperitivo al tramonto.

La costa adriatica del Salento è un gioiello capace di incantare con le sue spiagge dorate, i borghi antichi e un’atmosfera che sa di sole e mare.

Perché scegliere il Salento?