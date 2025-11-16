Presepe di sabbia a Scorrano, il Natale che ti lascia senza fiato

Immagina un piccolo borgo del Salento che, appena dicembre bussa alle porte, si trasforma in un luogo incantato. Stradine illuminate da migliaia di luci, piazze che brillano grazie agli alberi di Natale alti 20 metri e un’atmosfera che ti avvolge, sospesa tra arte e spiritualità. Ha tutto Scorrano per incantare nel periodo più bello dell’anno. Appena arrivati nella cittadina si capisce subito perché la chiamano la “Capitale mondiale delle luminarie”, ma anche a Natale il borgo salentino, con le sue stradine strette e le piazze accoglienti, è capace di trasformarsi in un racconto magico con il presepe di sabbia che ogni anno richiama visitatori da tutta Italia. Quest’anno, più che mai, le sculture raccontano una storia di speranza: il tema scelto è “Luce e Pace”, un invito a guardare oltre le difficoltà del mondo e ritrovare serenità.

Sei artisti e un messaggio universale

Le opere, scolpite con una precisione che lascia senza fiato da sei artisti internazionali – Slava Borecki, Enguerrand David, David Ducharme, Mariel Heessells, Susanne Ruseler e Leonardo Ugolini –, parlano un un linguaggio universale. Il tema di quest’anno – Luce e Pace – è un invito a sperare e a credere in un mondo migliore.

Il percorso del presepe si snoda tra il chiostro del Convento degli Agostiniani e l’antica corte del Palazzo De Iaco-Veris, come un viaggio tra passato e presente, tra sacro e profano, invitando i visitatori a riflettere. Tra tutte le opere, la scultura dedicata a San Francesco d’Assisi con il suo Cantico delle Creature cattura lo sguardo e il cuore: un simbolo di armonia con se stessi, con gli altri e con il mondo.

Una città che brilla di magia

Uscendo dal chiostro, la magia continua. Le vie del centro storico sono illuminate come un cielo stellato: cavi di luce attraversano le strade, alberi di Natale alti 20 metri si ergono maestosi in piazza e, per i più piccoli, c’è la casetta di Babbo Natale dove ogni sogno sembra possibile. Non manca nemmeno il Museo delle Luminarie, un piccolo scrigno che racconta la tradizione e l’arte della luce.

Ogni dettaglio è curato: dai giochi di luce che riflettono sulle pietre, agli angoli nascosti del borgo dove la sabbia delle sculture sembra fondersi con le luminarie. Ti senti avvolto da un incanto che solo poche città al mondo sanno regalare.

Come vivere Scorrano a Natale

Il Sand Nativity ‘25 apre ufficialmente il 5 dicembre 2025 alle 19.00. Questi gli orari da segnare in agenda:

Feriali: 16:30 – 21:00

Sabato, domenica e festivi: 15:30 – 22:00

Festivi anche al mattino: 10:00 – 12:00

L’ingresso è a pagamento, con ticket acquistabile direttamente in loco. Per informazioni e prenotazioni: 338.8647544 o Facebook Promuovi Scorrano.

Perché scegliere Scorrano per il Natale

Se cerchi un Natale diverso, Scorrano è la destinazione perfetta. Qui la sabbia racconta storie, la luce accende i sogni e ogni passo tra le vie del borgo è un invito a vivere la festa con il cuore.

Vieni a Scorrano e scopri un Natale dove l’arte, la luce e la pace si incontrano in un’esperienza che non dimenticherai mai.