Sand Nativity 2025 a Scorrano: il Presepe di Sabbia che illumina il Natale in Salento con luce e pace

Nel cuore del Salento, tra le luci che hanno reso celebre Scorrano in tutto il mondo, la magia prende forma… nella sabbia. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale in Salento: il Sand Nativity 2025, il presepe di sabbia che ha incantato, nelle passate edizioni, centinaia di visitatori. Un viaggio emozionante tra arte, spiritualità e luce, dove la sabbia diventa poesia e le sculture raccontano un messaggio universale di “Luce e Pace”.
Un Presepe che parla di luce e di pace
Scorrano, conosciuta come la Capitale mondiale delle Luminarie, rinnova la sua vocazione alla bellezza e alla meraviglia con un progetto che unisce l’arte effimera alla riflessione più profonda. In un mondo attraversato da incertezze e conflitti, l’edizione 2025 del Presepe di Sabbia di Scorrano sceglie un tema potente e universale: “Luce e Pace”. Le mani esperte di sei scultori internazionali daranno forma a tonnellate di sabbia, trasformandole in opere monumentali capaci di emozionare e far riflettere:
- Slava Borecki
- Enguerrand David
- David Ducharme
- Mariel Heessells
- Susanne Ruseler
- Leonardo Ugolini
Le opere, collocate tra il Chiostro del Convento degli Agostiniani e l’Antica Corte del Palazzo De Iaco-Veris, condurranno i visitatori in un percorso suggestivo fatto di silenzio, luce e introspezione. Un vero e proprio cammino dell’anima, in cui ogni scultura racconta il desiderio universale di pace, di armonia e di rinascita.
San Francesco e l’armonia del creato
Cuore dell’esposizione sarà una commovente scultura dedicata a San Francesco d’Assisi e al suo Cantico delle Creature: un inno alla vita, alla natura e alla convivenza tra i popoli. Un messaggio potente, che da Scorrano, Capitale della Luce, vuole raggiungere idealmente il mondo intero. Come spiega Mauro Cancella, presidente dell’Associazione Promuovi Scorrano:
“Il Sand Nativity non è solo un’attrazione natalizia, ma un messaggio di speranza che parte da Scorrano e arriva ovunque. Vogliamo che chi entra nel nostro presepe porti con sé un seme di luce e fiducia nel futuro.”
Scorrano e le sue luminarie: quando la luce diventa arte
Durante il periodo natalizio, Scorrano si trasforma in un grande teatro di luce. Le strade, le piazze e i vicoli del centro storico si trasformeranno in un vero spettacolo di luminarie artistiche, rendendo l’atmosfera del Natale in Salento semplicemente incantata.
- Cieli luminosi sospesi lungo le vie principali
- Il tunnel di luce nella piazza principale
- L’albero luminoso De Cagna (20 metri) con scie brillanti
- L’albero Paulicelli (20 metri) in Piazzetta Municipio
- Il cielo appeso Decolux in via degli Agostiniani
E per i più piccoli, non mancherà la Casetta di Babbo Natale, insieme alle figure natalizie lungo il percorso e alla visita al Museo delle Luminarie, per scoprire da vicino la storia di un’arte che ha reso Scorrano unica al mondo.
Informazioni utili – Presepe di Sabbia di Scorrano 2025
Location: Scorrano (Le) – Chiostro del Convento degli Agostiniani e Antica Corte del Palazzo De Iaco-Veris
Periodo: Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Inaugurazione: Venerdì 5 dicembre 2025, ore 19:00
Presepe di Sabbia orari:
Giorni feriali: 16:30 – 21:00
Sabato, domenica e festivi: 15:30 – 22:00
Festivi anche la mattina: 10:00 – 12:00
🎟 Ingresso: Ticket in loco
📞 Info e prenotazioni: 338.8647544
📱 Facebook: Promuovi Scorrano
Un Natale che illumina il cuore
Il Presepe di Sabbia di Scorrano 2025 è molto più di una mostra d’arte: è un’esperienza da vivere con tutti i sensi.
È la sabbia che diventa luce, la luce che diventa emozione, e l’emozione che diventa pace.
Chi sceglie di trascorrere il Natale in Salento non può perdere questo appuntamento unico, dove ogni granello di sabbia racconta una storia di bellezza e di fede, immersa nell’atmosfera scintillante delle luminarie di Scorrano.