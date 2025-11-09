Sand Nativity 2025 a Scorrano: il Presepe di Sabbia che illumina il Natale in Salento con luce e pace

Nel cuore del Salento, tra le luci che hanno reso celebre Scorrano in tutto il mondo, la magia prende forma… nella sabbia. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale in Salento: il Sand Nativity 2025, il presepe di sabbia che ha incantato, nelle passate edizioni, centinaia di visitatori. Un viaggio emozionante tra arte, spiritualità e luce, dove la sabbia diventa poesia e le sculture raccontano un messaggio universale di “Luce e Pace”.

Un Presepe che parla di luce e di pace

Scorrano, conosciuta come la Capitale mondiale delle Luminarie, rinnova la sua vocazione alla bellezza e alla meraviglia con un progetto che unisce l’arte effimera alla riflessione più profonda. In un mondo attraversato da incertezze e conflitti, l’edizione 2025 del Presepe di Sabbia di Scorrano sceglie un tema potente e universale: “Luce e Pace”. Le mani esperte di sei scultori internazionali daranno forma a tonnellate di sabbia, trasformandole in opere monumentali capaci di emozionare e far riflettere:

Slava Borecki

Enguerrand David

David Ducharme

Mariel Heessells

Susanne Ruseler

Leonardo Ugolini

Le opere, collocate tra il Chiostro del Convento degli Agostiniani e l’Antica Corte del Palazzo De Iaco-Veris, condurranno i visitatori in un percorso suggestivo fatto di silenzio, luce e introspezione. Un vero e proprio cammino dell’anima, in cui ogni scultura racconta il desiderio universale di pace, di armonia e di rinascita.

San Francesco e l’armonia del creato

Cuore dell’esposizione sarà una commovente scultura dedicata a San Francesco d’Assisi e al suo Cantico delle Creature: un inno alla vita, alla natura e alla convivenza tra i popoli. Un messaggio potente, che da Scorrano, Capitale della Luce, vuole raggiungere idealmente il mondo intero. Come spiega Mauro Cancella, presidente dell’Associazione Promuovi Scorrano:

“Il Sand Nativity non è solo un’attrazione natalizia, ma un messaggio di speranza che parte da Scorrano e arriva ovunque. Vogliamo che chi entra nel nostro presepe porti con sé un seme di luce e fiducia nel futuro.”

Scorrano e le sue luminarie: quando la luce diventa arte

Durante il periodo natalizio, Scorrano si trasforma in un grande teatro di luce. Le strade, le piazze e i vicoli del centro storico si trasformeranno in un vero spettacolo di luminarie artistiche, rendendo l’atmosfera del Natale in Salento semplicemente incantata.

Cieli luminosi sospesi lungo le vie principali

Il tunnel di luce nella piazza principale

L’albero luminoso De Cagna (20 metri) con scie brillanti

L’albero Paulicelli (20 metri) in Piazzetta Municipio

Il cielo appeso Decolux in via degli Agostiniani

E per i più piccoli, non mancherà la Casetta di Babbo Natale, insieme alle figure natalizie lungo il percorso e alla visita al Museo delle Luminarie, per scoprire da vicino la storia di un’arte che ha reso Scorrano unica al mondo.

Informazioni utili – Presepe di Sabbia di Scorrano 2025

Location: Scorrano (Le) – Chiostro del Convento degli Agostiniani e Antica Corte del Palazzo De Iaco-Veris

Periodo: Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Inaugurazione: Venerdì 5 dicembre 2025, ore 19:00

Presepe di Sabbia orari:

Giorni feriali: 16:30 – 21:00

Sabato, domenica e festivi: 15:30 – 22:00

Festivi anche la mattina: 10:00 – 12:00

🎟 Ingresso: Ticket in loco

📞 Info e prenotazioni: 338.8647544

📱 Facebook: Promuovi Scorrano

Un Natale che illumina il cuore

Il Presepe di Sabbia di Scorrano 2025 è molto più di una mostra d’arte: è un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

È la sabbia che diventa luce, la luce che diventa emozione, e l’emozione che diventa pace.

Chi sceglie di trascorrere il Natale in Salento non può perdere questo appuntamento unico, dove ogni granello di sabbia racconta una storia di bellezza e di fede, immersa nell’atmosfera scintillante delle luminarie di Scorrano.

