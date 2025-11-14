“Nardò e Terra d’Arneo”, visite guidate, escursioni e degustazioni per conoscere la città

La Pro Loco “Nardò e Terra d’Arneo”, con il patrocinio e il sostegno del Comune, ha organizzato “Nardò: Arte, Natura e Gusto“, il nuovo programma di promozione territoriale finanziato dal Bando Pro Loco 2025 della Regione Puglia.

Si tratta di un calendario di visite guidate, escursioni, degustazioni, laboratori di pizzica e attività culturali, in programma dal 15 novembre al 7 dicembre, pensato per valorizzare la città in un periodo dell’anno spesso poco esplorato. Il progetto mira a rafforzare la conoscenza del patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico di Nardò e a coinvolgere cittadini, turisti, associazioni e imprese locali.

L’obiettivo è far conoscere la città oltre i mesi estivi e dare continuità alla presenza dei visitatori, ma nello stesso tempo costruire una rete stabile di operatori che contribuiscano insieme a una crescita del territorio.

I primi appuntamenti del calendario sono in programma nel prossimo weekend. Sabato 15 novembre visita guidata della città con degustazione di prodotti tipici (due turni, il primo alle 17:30 e il secondo alle 19). Domenica 16 novembre passeggiata naturalistica nel parco di Porto Selvaggio (alle ore 10) e laboratorio di cartapesta (alle ore 18). Nei prossimi weekend sono in programma visite guidate del castello, esplorazioni delle grotte e del sottosuolo, altre passeggiate naturalistiche, laboratori di pizzica e tamburello e di cucina tipica salentina, degustazioni.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al numero 379 2835280.