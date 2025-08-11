La Parmigiana di melanzane perfetta… anche sotto l’ombrellone

C’è un attimo preciso in cui capisci che le vacanze sono iniziate: il mare davanti, la sabbia tra le dita, il sole che scalda… e un profumo che ti avvolge. Non è crema solare al cocco, non è brezza marina: è la parmigiana di melanzane che qualcuno ha avuto il coraggio – e la saggezza – di portare fino alla spiaggia.

Perché rinunciare a uno dei piatti simbolo della cucina italiana solo perché fa caldo? Con qualche accorgimento, la parmigiana di melanzane può diventare un pranzo leggero, irresistibile e capace di farti dimenticare la solita insalata di riso.

Ingredienti per 4 persone, la lista che profuma di casa

3 melanzane grandi

500 g di passata di pomodoro

250 g di mozzarella fiordilatte (o provola affumicata per un tocco più deciso)

50 g di parmigiano grattugiato

Basilico fresco a volontà

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

(Versione light da spiaggia: niente frittura, ma griglia o forno a 200°C.)

Procedimento passo passo

Prepara le melanzane: Lavale e tagliale a fette di circa 5 mm. Puoi metterle a spurgare con un po’ di sale per 30 minuti per attenuare l’amaro naturale.

Cuocile senza friggere: Scalda una piastra e grigliale qualche minuto per lato, oppure disponile su una teglia con un filo d’olio e cuocile in forno ventilato a 200°C finché si ammorbidiscono.

Prepara il sugo veloce: In una padella, scalda un filo d’olio, aggiungi la passata, un pizzico di sale e qualche foglia di basilico. Lascia cuocere 10-15 minuti a fuoco dolce, fino a ottenere una salsa densa e profumata.

Assembla la parmigiana: In una pirofila, stendi un velo di sugo, poi alterna melanzane, mozzarella a fette sottili, parmigiano e ancora sugo. Continua fino a esaurire gli ingredienti, terminando con sugo e parmigiano.

Cottura finale: Cuoci in forno statico a 180°C per circa 25-30 minuti, finché in superficie si forma una crosticina dorata e profumata.

Consiglio “da spiaggia”

Per assicurarti che la tua parmigiana arrivi in spiaggia ancora deliziosa e invitante, segui questi semplici accorgimenti:

Cuocila la sera prima e lasciala raffreddare completamente.

Tagliala in porzioni singole e avvolgile in carta forno, poi in alluminio.

Trasportala in una borsa termica: a temperatura ambiente il giorno dopo sarà ancora più saporita.

La parmigiana è uno di quei piatti che migliorano col riposo: fredda o tiepida, i sapori si armonizzano e la consistenza diventa ancora più piacevole. Senza frittura, resta più leggera e digeribile, perfetta per un pranzo in riva al mare senza il rischio di passare il pomeriggio in letargo sotto il telo.

Conclusione con sabbia e sorriso

Alla fine, la parmigiana di melanzane in spiaggia è un piccolo rito d’amore verso la cucina italiana, un pezzo di casa portato sotto il sole. E se tra un tuffo e l’altro, mentre addenti una fetta fredda, qualcuno ti chiede: “Ma non fa caldo per mangiare queste cose?”, tu rispondi con la bocca piena e un sorriso complice: “Il mare è bello… ma la parmigiana è meglio.”