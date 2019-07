Brioche leccese: vuota o farcita, ma sempre con il tuppo…

Quante volte, passeggiando per le strade della città, siamo stati ‘catturati’ dal profumo inconfondibile della brioche leccese, rigorosamente con il tuppo. Immancabile nelle vetrine delle pasticcerie o dei bar, è uno dei pochi dolci in grado di conquistare tutti. Deliziosa vuota e ancora calda per accompagnare un buon caffè si può ‘farcire’ con cioccolato, nutella, marmellata o crema per accontentare i più golosi.

È l’ideale a colazione, per cominciare la giornata con gusto, ma anche a fine pasto o a merenda perché si può imbottire con il gelato che, a contatto con il caldo della brioscina appena sfornata, crea un sapore unico. Un dessert a cui è difficile resistere.

È possibile prepararle in casa, anche se non bisogna farsi spaventare dal tempo necessario per sfornare queste bontà (quasi un’ora). La doppia lievitazione che le rende sofficissime richiede un po’ di pazienza, ma il risultato vi ripagherà dall’attesa.

La ricetta della brioche con il tuppo

In origine le brioche con il tuppo che ricorda il tradizionale ‘chignon’ (molto diffuse anche in Sicilia, dove sono gustate con la granita di mandorle), venivano preparate con lo strutto. Oggi si usa il burro.

Ingredienti

250 gr di farina 00

250 gr di farina manitoba

12 gr di lievito di birra fresco

200 ml di latte (o quanto ne richiede la farina)

80 g di burro a temperatura ambiente

90 gr di zucchero semolato.

un cucchiaino di sale (circa) 10 gr

la scorza grattugiata di un limone o di un’arancia

1 uovo grande o due uova medie

Per spennellare un tuorlo + latte q.b.

Procedimento, passo dopo passo

Setacciate le farine e inseritele nell’impastatrice o in una ciotola capiente. Aggiungete l’uovo intero, lo zucchero e la scorza di arancia o limone ed iniziate a impastare. Fate intiepidire il latte sul fuoco senza farlo bollire. Aggiungete il lievito nel latte tiepido e fatelo sciogliere. Aggiungete il lievito sciolto nella ciotola con la farina e impastate tutto. Aggiungete il burro, il sale e continuate a impastare. Coprite la ciotola contenente l’impasto con della pellicola e lasciate lievitare per circa 2-3 ore,

regolatevi a seconda della temperatura dell’ambiente di lavoro. Dopo la prima lievitazione formate le palline più grandi di circa 60 grammi l’una e altrettante

più piccole di circa 10 grammi l’una. Foderate con la carta da forno una teglia, dove andrete a mettere le brioches per la seconda

lievitazione. Mettete le porzioni più grandi sulla teglia e al centro di ogni pallina fate una piccola pressione

con il pollice. Spennellate al centro il tuorlo d’uovo con un pò di latte che sarà il collante tra la pallina

grande e quella piccola. Aggiungete le palline piccole ad agni pallina grande di impasto. Spennellate generosamente con il tuorlo d’uovo che renderà le brioscine molto lucide. Lasciate lievitare per altre 2-3 ore. Trascorso il tempo della seconda lievitazione infornate in forno preriscaldato a 200° per 25-

30 minuti. Quando le vostre brioscine appariranno ben dorate sono pronte per essere sfornate. Farcite a piacimento le brioches con nutella, crema o marmellata.

