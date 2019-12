Stella di pan brioche alla Nutella, una dolce idea per Natale

La stella alla Nutella è uno di quei dolci belli da vedere, buoni da mangiare e facile da realizzare a dispetto di quello che si può immaginare guardando quei golosi “intrecci”. Conosciuto anche come fiore di pan brioche per l’impasto, [un morbidissimo pan briosce, molto veloce da preparare], è il dolce tipico delle feste per la sua forma così natalizia da renderlo un simpatico fine-pasto nelle cene con gli amici.

La ricetta della stella di Natale alla Nutella

La farcitura classica, e forse la più golosa, è con la Nutella, ma se preferite potete sostituire la crema spalmabile con la marmellata o la crema. Per una nota croccante si possono aggiungere nocciole tostate e sminuzzate, pinoli o noci.

Ingredienti (dosi per 6 persone):

500g farina Manitoba;

3 cucchiai di zucchero semolato;

60g di burro morbido;

180ml di latte tiepido;

2 uova medie;

1 cubetto di lievito di birra fresco;

un pò di scorza di limone (non trattato) grattugiata;

per farcire:

400g Nutella o marmellata a piacere;

per guarnire:

zucchero a velo q.b. per decorare.

Preparazione:

Inserite nel boccale di un mixer tutti gli ingredienti e impastare per 2 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo. In alternativa procedete nel modo classico: setacciate la farina, disponetela a fontana sulla spianatoia, al centro versate tutti gli ingredienti, incorporate piano con una forchetta la farina con i liquidi quindi impastare fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo. Formate una palla, cospargetela di farina e lasciatela lievitare in luogo caldo, coperta da un panno pulito (va bene anche nel forno con la luce accesa) per 30 minuti. Infarinate la spianatoia. Prendete il panetto (che nel frattempo sarà raddoppiato di volume) e dividetelo in 4 parti uguali. Stendete col mattarello la prima parte e cercate di conferirgli una forma rotonda, sottile circa 3-4 mm, adagiatela su di un disco di carta forno del diametro di circa 30 cm (il disco di pasta deve essere leggermente più piccolo del disco di carta e del tegame). Spalmate uno strato di Nutella o di marmellata su questo disco, lasciando tutto intorno un centimetro di bordo pulito. Stendete la seconda parte di impasto in un disco simile al precedente ed adagiatelo sul primo, quindi ripetete l’operazione di farcitura. Stesso procedimento anche per il terzo disco. Stendete l’ultimo disco che completerà il dolce e che non andrà farcito. A questo punto, con un coltello dalla lama liscia e ben affilata, dividete la torta in 4 parti, lasciando in centro un cerchio di 5-6 cm di diametro intero (potete utilizzare anche un bicchiere). Successivamente dividete ogni quarto in due parti così da ottenere 8 spicchi. Dividete ora ogni spiacchio in due per un totale finale di 16 spicchi. Prendete due spicchi alla volta dal bordo esterno e ruotateli in senso inverso (entrambi verso l’esterno), poi unite le estremità dandogli una forma arrotondata. Procedete in questo modo fino a ruotare tutti gli spicchi. Lasciate lievitare nuovamente in luogo caldo finchè non sarà raddoppiato il volume. Spennellate la superficie della stella con del latte ed infornate in forno già caldo a 180° oer 20-25 minuti. Il dolce deve risultare dorato. Lasciate raffreddare su una gratella per dolci e spolverate con zucchero a velo prima di servire.

Varianti

Chi è tentato dalla ‘forma’, ma ha poco tempo per realizzarla può utilizzare due dischi di pasta sfoglia e seguire lo stesso procedimento. In questo caso, potete anche scegliere un ripieno salato.