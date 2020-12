Scorze di arance candite, uno sfizio per addolcire il Natale

Ci sono dolci che fanno pensare subito al Natale: le scorze di arance candite sono uno di quegli sfizi immancabili sulle tavole nei giorni di festa. Prepararle in casa è davvero semplice. Bastano pochi ingredienti per ottenere una piccola bontà da gustare a fine pasto. Ottime anche per accompagnare un tè o per dare un tocco in più ai purcidduzzi. Insomma, sono un dessert, a zero spreco, sempre a portata di mano.

La ricetta delle scorze di arance candite

Esistono davvero tanti per preparare queste chicche ricoperte di zucchero. Bastano, come detto, tre semplici ingredienti: le bucce di arancia, zucchero e acqua. Il ‘segreto’ per ottenere delle bucce dolci e morbide è quello di tenere le scorze in acqua per eliminare il naturale gusto amarognolo. In questa ricetta si usa lo stesso peso per tutti gli ingredienti

Ingredienti

150 grammi di bucce di arance

150 grammi di Zucchero

150 grammi di Acqua

Preparazione

Lavate e asciugate le arance. Tagliate la buccia a listarelle di circa 1 cm (ma può essere tagliata anche a cubetti come lo zenzero) e mettetele in una ciotola. Ricopritele di acqua e lasciatele riposare per una notte, meglio per un giorno intero avendo l’accortezza di cambiare l’acqua ogni tanto. Passato questo tempo potete bollire le scorze per eliminare del tutto il retrogusto tipico di questo agrume. Non dovrebbero essere necessari altri passaggi, ma per sicurezza potete assaggiarne una e se risulterà ancora amara potete ripetere l’operazione. Scolate le bucce di arancia, mettetele in un pentolino con lo zucchero e l’acqua di pari peso e lasciate cuocere il tutto a fiamma media. Quando saranno candite, spegnete la fiamma e disponete le scorze su un vassoio rivestito di carta da forno, distanziandole. Lasciatele asciugare per 4-6 ore circa. Una volta pronte potete rotolatele ancora nello zucchero semolato

Le bucce di arancia saranno pronte per essere gustate, ma se volete dare un tocco in più potrete ricoprirle di cioccolato e renderle ancora più golose.

Consigli

Le scorze di arance candite possono essere conservate a temperatura ambiente in un contenitore ermetico di vetro. Sono anche un’idea regalo carina.