Biscotti di pasta frolla, semplici o ripieni… spariscono in un attimo

I biscotti di pasta frolla sono uno dei dolci più semplici da realizzare. Ottimi per la colazione o per accompagnare una cioccolata calda, sono una delizia per il palato, soprattutto se ripieni con marmellata, crema o Nutella. Decorati con ghiaccia reale sono perfetti per Natale. Spariscono in un attimo, ma si conservano a lungo in un contenitore ermetico o una scatola di latta.

La ricetta dei biscotti di pasta frolla

Con questa ricetta, senza burro, latte e uova la frolla non ha bisogno di riposare in frigorifero e può essere utilizzata subito. Il risultato sarà un biscotto friabile, ma con un cuore morbido grazie al ripieno.

Ingredienti:

300 gr di farina 00

160 gr di zucchero di canna o classico

2 cucchiaini di lievito per dolci

4 cucchiai di olio di semi

Nutella

160 ml di acqua

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Impastate tutti gli ingredienti in una grande ciotola fino ad ottenere un panetto omogeneo e morbido. Su una spianatoia o una superficie liscia, stendete il composto con un mattarello dello spessore di 1 cm. Utilizzate le formine a forma di cuori o fiori e formate i biscotti. Sistemate al centro di tutti i biscotti la Nutella. Con un dito inumidito di acqua bagnate i bordi e richiudete i biscotti facendo una leggera pressione. Foderate una teglia con carta da forno e ponete sopra i biscotti. Cuocete a 200° per almeno 15 minuti. A cottura ultimata estraeteli dal forno e spolverizzateli con zucchero a velo prima di servirli.

Varianti

Questi biscotti possono essere farciti anche con crema o con marmellata, l’importante è sigillare bene le due parti affinché il cuore interno di ripieno non esca in cottura. I più golosi apprezzeranno la variante bicolore. Basta aggiungere a metà dell’impasto il cacao amaro. Potete aggiungere un pizzico di cannella oppure la buccia di un limone o di un arancia.

Consigli

Se non utilizzate tutti i biscotti o ne fate in grande quantità potete conservarli in un contenitore a chiusura ermetica. In questo modo i vostri biscotti resteranno morbidi e friabili e saranno sempre buoni come appena sfornati.