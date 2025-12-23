Mezza tonnellata di artifizi pirotecnici nascosti in casa, denunciato 70enne

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce per garantire un Capodanno sicuro e prevenire incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio illegali. Nel corso di tali attività, a Scorrano, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Maglie hanno scoperto un vero e proprio deposito clandestino di materiale esplodente all’interno dell’abitazione di un 70enne del posto.

Durante la perquisizione, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto circa 500 chilogrammi di artifizi pirotecnici, alcuni dei quali non classificati, manomessi e alterati, custoditi in modo pericoloso nel garage interrato dell’immobile. Nel locale sono stati trovati anche strumenti e materiali per la fabbricazione artigianale di esplosivi, pronti all’uso.

L’intero materiale, considerato altamente pericoloso, è stato messo in sicurezza e catalogato con il supporto degli artificieri antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Lecce, quindi sottoposto a sequestro in attesa della distruzione.

Il 70enne è stato denunciato per fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti, omessa denuncia e detenzione illecita di esplosivi, reati previsti dalla Legge 2 ottobre 1967 n. 895.