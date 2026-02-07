Notte di controlli a Tricase, sorpreso a rubare in un’auto. Arrestato 42enne

Notte di lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Tricase che grazie a un intervento tempestivo e a un’attenta attività di controllo del territorio hanno tratto in arresto un uomo di 42 anni per tentato furto aggravato.

Erano circa le 2:00 quando i militari dell’Aliquota Radiomobile, al termine di accertamenti, sono intervenuti nel centro della località rivierasca. Poco prima, intorno all’01:00, l’uomo aveva forzato una utilitaria parcheggiata lungo la strada e si era introdotto all’interno dell’abitacolo per rovistare tra gli oggetti. Sorpreso dal proprietario del mezzo, si è dato alla fuga a piedi, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Proprio in quei momenti, una gazzella dell’Arma in transito nella zona ha notato la scena: la fuga concitata e l’inseguimento da parte del proprietario del veicolo non sono passati inosservati. I militari sono intervenuti immediatamente, riuscendo a intercettare e bloccare il fuggitivo in pochi istanti, evitando che la situazione potesse degenerare.

La successiva perquisizione personale e del veicolo in uso all’uomo ha permesso di rinvenire oggetti atti allo scasso, oltre a documenti e carte di credito risultati provento di precedenti furti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.