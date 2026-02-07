Notte di controlli a Tricase, sorpreso a rubare in un’auto. Arrestato 42enne

Notte di lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Tricase che grazie a un intervento tempestivo e a un’attenta attività di controllo del territorio hanno tratto in arresto un uomo di 42 anni per tentato furto aggravato.
Erano circa le 2:00 quando i militari dell’Aliquota Radiomobile, al termine di accertamenti, sono intervenuti nel centro della località rivierasca. Poco prima, intorno all’01:00, l’uomo aveva forzato una utilitaria parcheggiata lungo la strada e si era introdotto all’interno dell’abitacolo per rovistare tra gli oggetti. Sorpreso dal proprietario del mezzo, si è dato alla fuga a piedi, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.
Proprio in quei momenti, una gazzella dell’Arma in transito nella zona ha notato la scena: la fuga concitata e l’inseguimento da parte del proprietario del veicolo non sono passati inosservati. I militari sono intervenuti immediatamente, riuscendo a intercettare e bloccare il fuggitivo in pochi istanti, evitando che la situazione potesse degenerare.
La successiva perquisizione personale e del veicolo in uso all’uomo ha permesso di rinvenire oggetti atti allo scasso, oltre a documenti e carte di credito risultati provento di precedenti furti.
Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.
È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.