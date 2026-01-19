Sorpreso con 400 ricci di mare e 5 kg di pesce, nei guai 50enne

Nel corso di un servizio di vigilanza marittima, una pattuglia della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli ha individuato, nelle ore notturne, un’attività di pesca illegale nei pressi della spiaggia della Purità nella “Città Bella”.

I militari, insospettiti dalle luci provenienti dal mare e verosimilmente riconducibili a una battuta di pesca svolta in orari vietati, hanno effettuato un appostamento lungo la costa, attendendo il rientro a riva del subacqueo. All’atto del controllo, il pescatore – un cinquantenne del luogo – è stato identificato e trovato in possesso di 5 Kg di pescato vario e di circa 400 esemplari ricci di mare.