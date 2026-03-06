Squinzano-Trepuzzi: settore chiuso e divieto di vendita biglietti per i tifosi ospiti

Alta tensione in vista del derby calcistico tra Squinzano e Trepuzzi previsto per l’8 marzo. A causa del “concreto pericolo di azioni violente” tra le due tifoserie, il Prefetto di Lecce Natalino Manno, accogliendo la proposta del Questore Giampietro Lionetti, ha emanato un provvedimento restrittivo volto a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
La decisione è maturata a seguito di analisi tecniche che non escludono il rischio di gravi turbative, citando precedenti analoghi avvenuti in altre occasioni. La rivalità tra i due gruppi ultras ha spinto le autorità a optare per la linea della massima prudenza, blindando di fatto lo stadio comunale di Squinzano.
Il provvedimento prefettizio, firmato in data odierna, prevede due misure principali per l’incontro di domenica:
-
Chiusura del settore ospiti: L’area del campo sportivo di Squinzano solitamente riservata ai tifosi della squadra avversaria rimarrà sbarrata.
-
Divieto di vendita tagliandi: È vietata la vendita dei biglietti per tutti i cittadini residenti nel Comune di Trepuzzi. “Si è ravvisata la necessità e l’urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la tutela della sicurezza pubblica, non potendo escludere il verificarsi di scontri,” si legge nella nota ufficiale della Prefettura.
L’apparato di sicurezza attorno all’impianto sportivo sarà comunque rinforzato per evitare che frange isolate di tifosi possano entrare in contatto nelle zone limitrofe allo stadio.