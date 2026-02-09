Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, fiamme e spari sulla Strada Statale. Fermate due persone

Mattinata di puro terrore sulla superstrada Brindisi-Lecce. All’altezza dello svincolo per Tuturano, un commando ha dato l’assalto a un furgone portavalori.

Nonostante la violenza dell’azione, secondo le prime ricostruzioni, il colpo non sarebbe andato a buon fine.

Da una prima ricostruzione, quattro persone, col volto travisato e armati di Kalashnikov, sono entrati in azione bloccando entrambe le carreggiate. Per isolare l’area hanno dato fuoco a un mezzo pesante.

In pochi minuti, una densa colonna di fumo nero si è materializzata, paralizzando totalmente il traffico.

Tra i rapinatori e i Carabinieri sarebbe scoppiato anche un conflitto a fuoco.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare l’incendio del camion e mettere in sicurezza la carreggiata; le Forze dell’Ordine e i Sanitari del 118 per prestare soccorso ad eventuali feriti o persone in stato di shock.

A seguito delle immediate indagini, grazie anche all’utilizzo di un elicottero, è stata individuata l’auto utilizzata dai malviventi per fuggire, una Jeep. Due uomini sospettati di far parte del commando, oriundi del foggiano, sarebbero stati fermati sulla statale 7Ter, nei pressi di Campo Panareo e condotti in caserma per essere interrogati

A seguito dell’assalto, è stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 613, dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico e Istituito percorso alternativo su ex Strada Statale 16.