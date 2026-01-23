Fanno esplodere il bancomat del The Space a Surbo, ma il colpo fallisce

La ‘banda della marmotta’, torna a colpire, ma questa volta è costretta a darsi alla fuga a mani vuote.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, quando, i malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico della filiale Monte dei Paschi di Siena, sita nei pressi del multisala “The Space” del centro commerciale di Surbo.

L’esplosione è stata violenta, la struttura del bancomat è stata praticamente scardinata, causando danni ingenti alla facciata dell’istituto di credito e ai locali interni. Tuttavia, qualcosa non ha funzionato e sono stati costretti a desistere dal compiere il furto, fuggendo via a bordo di due Suv e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per mettere in sicurezza l’area ed effettuare i rilievi tecnici. Gli inquirenti hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e della banca.