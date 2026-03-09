Lecce e provincia, controlli straordinari della Polizia. Droga, alcol e sanzioni nel Salento

Sicurezza a 360 gradi nel Salento. Sotto la direzione del Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio nell’ultima settimana (2-8 marzo). L’operazione ha visto l’impiego sinergico di diversi reparti, tra cui la Squadra Mobile, il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale e l’Ufficio Immigrazione.

Focus su Lecce: Movida e Stazione Ferroviaria

Nel capoluogo, l’attenzione si è concentrata sul centro storico, sui luoghi di aggregazione giovanile e sulla zona della stazione. In collaborazione con la Polizia Locale, sono stati controllati 15 locali. Per tre di questi sono scattate sanzioni dovute all’occupazione abusiva di suolo pubblico. La Polizia Stradale ha presidiato le arterie principali per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Il bilancio è di tre denunce: una per guida in stato di ebbrezza e due per alterazione da sostanze stupefacenti.

Inseguimento a Galatina, droga nel borsello

Uno degli episodi più concitati è avvenuto a Galatina. Una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato due persone a bordo di un monopattino che procedeva a zig-zag sulla strada per Soleto. Alla vista degli agenti, il conducente — già noto alle forze dell’ordine — ha scagliato il mezzo contro un poliziotto per guadagnarsi la fuga a piedi. Durante la corsa, l’uomo si è disfatto di un borsello contenente 150,86 grammi di hashish, già suddivisi in 47 dosi. Nonostante la fuga, l’uomo è stato identificato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale, insieme al passeggero rimasto sul posto.

Operazione Casarano e numeri complessivi

A Casarano, il Reparto Prevenzione Crimine ha denunciato un 24enne trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish e accusato di inosservanza delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

I numeri totali dell’attività provinciale testimoniano l’imponenza del dispositivo di sicurezza messo in campo. 3.021 sono state le persone identificate e 1.525 i veicoli controllati.