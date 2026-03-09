Lequile, tentato assalto al bancomat della Bcc. Caccia agli autori

Non si ferma l’ondata di attacchi agli sportelli automatici nel Salento, ma questa volta il colpo è sfumato. Nella notte, un commando di malviventi ha preso di mira la filiale della Banca di Credito Cooperativo di Leverano a Lequile, tentando un assalto al bancomat che, fortunatamente, si è concluso con un nulla di fatto.

A differenza dei recenti episodi di cronaca che hanno visto l’impiego della pericolosa “tecnica della marmotta” (l’inserimento di un congegno esplosivo nel distributore), i banditi hanno agito in modo più tradizionale. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, il gruppo avrebbe utilizzato arnesi da scasso per introdursi nella struttura e una volta all’interno hanno scardinato o sportello, ma una volta scattato l’allarme, sono fuggiti via facendo perdere le tracce.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Lecce, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per avviare le indagini.

Al momento, il focus degli investigatori è concentrato sulla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della banca e delle telecamere di sicurezza comunali presenti nella zona. I fotogrammi potrebbero fornire dettagli cruciali sul numero dei componenti della banda, sui mezzi utilizzati per la fuga e sulla direzione presa dopo il fallito colpo.