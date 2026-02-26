Pesca illegale nelle acque del Salento, proseguono i controlli della Guardia Costiera

Continua senza sosta l’azione di contrasto alla pesca illegale svolta dalla Guardia Costiera: nei giorni scorsi i militari di Otranto e di San Foca impegnati in una attività di vigilanza costiera volta al contrasto della pesca di frodo, hanno proceduto a Roca Vecchia , al sequestro di oltre 1300 esemplari di ricci pescati, in prossimità della costa, da un pescatore sportivo. Oltre al sequestro, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno contestato e notificato al trasgressore una sanzione amministrativa che prevede il pagamento fino ad un massimo di 6.000 euro. Successivamente il prodotto ittico tutelato è stato rigettato in mare al fine di garantirne la sopravvivenza e favorire il naturale ripopolamento della specie.

Prosegue anche la lotta al bracconaggio nel porto di Otranto. La Guardia Costiera ha infatti intensificato l’attività ispettiva in ore notturne per il contrasto alle attività di pesca con l’uso di attrezzi illegali.

Sono state elevate 2 sanzioni a carico di altrettanti pescatori sportivi per aver superato il quantitativo massimo giornaliero di catture destinate a tale tipo di attività, oltre che la sanzione accessoria del sequestro delle attrezzature e di oltre 22 kg di pescato, il tutto per un totale di 5.000 di sanzioni amministrative.