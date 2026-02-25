Squinzano-Ostuni, trasferta vietata ai tifosi ospiti. La decisione del Prefetto di Lecce

L’ordine pubblico al centro delle decisioni istituzionali in vista del prossimo match calcistico nel Salento. In seguito alla Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi il 23 febbraio 2026, è stato ufficializzato un provvedimento restrittivo per l’incontro tra Squinzano e Ostuni.

Il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Ostuniper la gara in programma il prossimo 26 febbraio presso lo stadio comunale “De Ventura” di Squinzano.

La decisione è giunta su proposta del Questore di Lecce Giampietro Lionetti e con il parere unanime dei Rappresentanti Provinciali delle Forze di Polizia.

La misura non è una misura punitiva, ma nasce da un’attenta analisi dei rischi concreti legati alla sicurezza pubblica.

La necessità e l’urgenza di tutelare l’incolumità dei cittadini e degli spettatori hanno reso indispensabile limitare l’accesso allo stadio “De Ventura” per minimizzare ogni possibilità di contatto tra le tifoserie.