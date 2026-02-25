Nasconde cocaina, marijuana e hashish. Arrestato 36enne

Nel pomeriggio di ieri, a Uggiano la Chiesa, i Carabinieri della Stazione di Poggiardo, con il supporto della Stazione di Minervino di Lecce e della Sezione Operativa della Compagnia di Maglie, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio messi in campo dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce per contrastare lo spaccio di droga e tutelare la sicurezza delle comunità locali. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto complessivamente circa 14 grammi di cocaina, marijuana e hashish. Inoltre è stato rinvenuto materiale per il confezionamento di singole dosi, elemento ritenuto indicativo di una presunta attività di cessione a terzi.

Lo stupefacente è stato sequestrato l’uomo è a disposizione della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.