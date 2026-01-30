Chiede denaro a un 86enne e al rifiuto lo colpisce alla testa, pakistano 41enne in carcere

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 12:30, la Polizia di Stato è intervenuta in via Adriatica a Lecce, poiché sul numero unico di emergenza 112 era stato dato l’allarme da un passante per un anziano bisognoso di aiuto.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce hanno trovato un 86enne di Lecce che, a seguito di un diverbio, era stato colpito alla testa da un pakistano di 41 anni.

Dai successivi accertamenti svolti dai poliziotti, è stato appurato che vittima era stata colpita poiché si era rifiutata di consegnare i soldi richiesti dallo straniero.

L’aggressore, senza fissa dimora, richiedente protezione internazionale in atto, è quindi stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina ed è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, in attesa del giudizio di convalida.

La vittima è stata condotta in ospedale dai sanitari del 118 per poi essere dimessa con una prognosi di 25 giorni.

Adesso la posizione dello straniero verrà ulteriormente vagliata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, al fine di adottare adeguati provvedimenti.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.